Украинцам приготовили неприятный сюрприз при платежах за газ: что нужно знать

По новым правилам за каждый день просрочки абонплаты за газ, которая была установлена в Украине с 1 января, придется платить штраф в двукратном размере, а наказывать будут в том случае, если внести деньги после 20-го числа месяца, за который вносится платеж.

Об этом говорится в принятых правилах НКРЭКУ.

Уточняется, что насчитывать опоздание будут не до того дня, как отправили выплаты, а до того момента, пока они не будут зачислены на счет поставщика коммунальной услуги. Учитывая, что месячный размер абонплаты, зависимо от объемов потребления и региона, может достигать 300 и более грн, месячная просрочка увеличит эту сумму до 600 грн.

При этом, украинцы имеют право не вносить абонентскую плату после расторжения договора с оператором ГРМ.

Размер абонентской платы считается исходя из потребления за прошлый год (с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года). Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. Именно эта цифра и является абонплатой.

Как ранее сообщал "Апостроф", с нового года украинцы, которые пользуются услугами газоснабжения, будут получать две платежки - за сам газ и за услугу по его доставке.