Эвакуированные из Китая украинцы начали покидать Новые Санжары: опубликовано видео

Украинцев, которые провели 14 дней в Новых Санжарах, выписывают из санатория, где они находились на карантине из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNEWS".

Александр из Мариуполя, который только что покинул санаторий Нацгвардии сообщил, что условия были хорошие, однако комментировать поведение местных жителей отказался.

"Полный сил и желаний", - заявил мужчина.

Другая женщина также подтвердила заботу в санатории. Температуру им мерили два раза в день. При этом она удивилась "теплому приему" со стороны жителей Новых Санжар.

"Мы были в шоке - такого не ожидали", - сообщила эвакуированная.

Позже их всех ждет встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как ранее сообщал "Апостроф", что число зараженных коронавирусом в мире по состоянию на 5 марта приблизилось к 95 тысячам, 3249 человек скончались. По данным азиатской прессы, в Китае число зараженных составляет 80270 человек.

Напомним, что в Черновцах трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус, вспышка которого наблюдается почти во всем мире.