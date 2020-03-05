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Охрана уже на месте: в Новых Санжарах ждут с визитом Зеленского - онлайн трансляция

четверг, 05 марта 2020, 09:59
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В четверг, 5 марта, в Новые Санжары прибудет с визитом президент Украины Владимир Зеленский.

"Апостроф" будет следить за всеми событиями в онлайн трансляции.

09:49 - На месте уже дежурит охрана. Также в Новые Санжары приехали родственники эвакуированных украинцев из Китая. Отмечают, что ситуация на месте спокойная.

Сам Зеленский прилетит на вертолете. Он пробудет в Полтавской области два дня.

10:14 - Один из эвакуированных украинцев журналист Александр Махов поделился снимком, как проводит последний день в санатории. Постояльцы собирают вещи. Иностранцам, находившимся на обсервации, собираются организовать транспорт до Киева.

"Пакуем вещи... Должны выдать справку об отсутствии заболевания коронавирусом и справку о пребывании в обсервации. Приедут родственники, друзья и знакомые", - написал Махов.

10:28 - В городе сейчас спокойно, на улицах много людей.

"Понемногу прибывают правоохранители", - пишут а издании "Страна".

Также отмечают, что президент обещал связаться, но пока этого не сделал с одной из украинок - Анастасией Зинченко, посольство Украины не разрешило взять с собой собаку во время эвакуации из Уханя. Из-за чего девушка осталась в КНР.

Напомним, 5 марта, всех эвакуированных, которые прилетели из китайского Уханя и находились в обсервации в Новых Санжарах, отпустят домой в связи с истечением срока карантина.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 3 марта, первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали и в Украине. Вирус диагностировали у жителя Черновцов, который вернулся с отдыха в Италии.

Подробнее о появлении опасного вируса в Украине читайте в материале "Апострофа": Что известно про первый случай коронавируса в Украине: все подробности.

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