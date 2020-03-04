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Зеленский собирается со срочным визитом в Новые Санжары: что происходит

среда, 04 марта 2020, 15:59
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Президент Украины Владимир Зеленский отправится с рабочей поездкой в Новые Санжары, Полтавская область, где в местном санатории в карантине находятся украинцы, эвакуированные из Китая, где по данным на среду, 4 марта коронавирус стал причиной 2 981 летального исхода.

Об этом сообщает Обозреватель.

В Полтавской областной государственной администрации подтвердили, что Зеленский посетит регион с рабочей поездкой 5-6 марта. Детальные подробности визита пока не сообщаются.

Как сообщалось, во вторник, 3 марта, первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали и в Украине. Вирус диагностировали у жителя Черновцов, который вернулся с отдыха в Италии.

Также в Украине коронавирус заподозрили еще у шести человек.

Подробнее о появлении опасного вируса в Украине читайте в материале "Апострофа": Что известно про первый случай коронавируса в Украине: все подробности.

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