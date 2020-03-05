Появилась забавная карикатура с Путиным на "перезагрузку" Кабмина в Украине

В сети карикатурой высмеяли перезагрузку Кабинета министров Украины.

Картинку опубликовал в Telegram-канале известный российский художник-карикатурист Сергей Елкин.

На рисунке он изобразил президента РФ Владимира Путина, который якобы смотрит телевизов. В это время по ТВ показывают украинские новости, где глава Украины Владимир Зеленский сообщает, что правительство страны ушло в отставку.

Путин отреагировал на ситуацию, он якобы говорит: "Да он повторяет мои шаги!".

Напомним, Верховная Рада перезапустила Кабинет министров, оставив в нем лишь нескольких министров из предыдущего правительства Алексея Гончарука.

Как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховная Рада Украины перезагрузила Кабинет министров, проголосовав за его новый состав.