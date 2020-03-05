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Сколько стоят часы, которые Зеленский подарил эвакуированному из Китая украинцу: названа сумма

четверг, 05 марта 2020, 15:30
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Украинцу Евгению, который был эвакуирован из Китая, президент Украины Владимир Зеленский подарил часы во время визита в Новые Санжары.

Об этом сообщают в Telegram-канале PavlovskyNEWS.

Такой подарок гарант преподнес Жене в честь его дня рождения. Известно, что подобный аксессуар можно приобрести в отечественных интернет-магазинах, однако предложений мало. Речь идет об украинской марке Kleynod, модель - ref k 109-611.

"На сайте производителя указана цена 4230 гривен. В интернете можно купить и похожую модель с государственной символикой. Такие часы обойдутся в 3570 гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, что в четверг, 5 марта, украинцев, эвакуированных из китайской провинции Ухань, выписывают из санатория в Новых Санжарах,где они находились на карантине из-за вспышки коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", 5 марта в Новые Санжары прибыл с визитом президент Украины Владимир Зеленский. Он встретился с эвакуированными из Китая украинцами, которые находились на карантине - их выписали, и они отправляются домой.

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