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Зеленский преподнес неожиданный подарок эвакуированному из Китая украинцу: видео

четверг, 05 марта 2020, 13:24
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Один из украинцев, которые провели 14 дней в Новых Санжарах на карантине из-за вспышки коронавируса, получил в день рождения часы от президента Украины Владимира Зеленского, который в четверг, 5 марта, прибыл с визитом в санаторий.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Зрада чи Перемога".

Во время визита президент Зеленский раздарил эвакуированным из Китая детям мягкие игрушки. Когда оказалось, что у одного из находившихся на карантине украинцев день рождения, глава государства подарил ему часы.

Напомним, что в четверг, 5 марта, украинцев, эвакуированных из китайской провинции Ухань, выписывают из санатория в Новых Санжарах, где они находились на карантине из-за вспышки коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", в Украине был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Covid-19, больной находится в Черновцах.

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