Украинцам готовят неприятный сюрприз с отдыхом на популярном курорте

Власти Египта приняли решение, что с 1 июня 2020 года, для того, чтобы провести отпуск в Египте потребуются визы.
Об этом сообщает издание Egyptian streets.
Виза в Египет будет действительной 5 лет, туристы смогут неоднократно въезжать в страну, на 90 дней максимум при одном заезде.
Документы оформляются через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз.
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Как сообщал "Апостроф", ранее в Кабмине напомнили о безвизовых соглашениях с Эквадором, Колумбией, Маршалловым островам, Монголией, Аргентиной и Шри-Ланкой, заключенными в 2019 году.
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