Украинцам готовят неприятный сюрприз с отдыхом на популярном курорте

Власти Египта приняли решение, что с 1 июня 2020 года, для того, чтобы провести отпуск в Египте потребуются визы.

Об этом сообщает издание Egyptian streets.

Виза в Египет будет действительной 5 лет, туристы смогут неоднократно въезжать в страну, на 90 дней максимум при одном заезде.

Документы оформляются через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз.

Прилетающим в аэропорты Луксора и Асуана в летний сезон обещают скидку на 10 долларов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кабмине напомнили о безвизовых соглашениях с Эквадором, Колумбией, Маршалловым островам, Монголией, Аргентиной и Шри-Ланкой, заключенными в 2019 году.

На введение безвизового режима с Маршалловыми Островами украинцы в сети отреагировали с юмором.