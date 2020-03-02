Бомбы с неба и "ад" на земле: как Турция пытается "переломать" ход войны в Сирии

В воскресенье, 1 марта, турецкие военные начали операцию "Весенний щит" в Идлибе в ответ на авиаудары режима Асада. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, целью операции является самооборона от солдат режима Асада и подразделений, которые атакуют турецкие войска в этом районе. "Апостроф" рассказывает все, что известно о ситуации в Сирии на данный момент.

В Турции заявляют, что операция "Весенний щит" стала ответом на "подлый" авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих.

"У Турции нет цели вооруженного противостояния с Россией в Сирии. Наша задача - предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции. ВС Турции основываются на праве на самооборону. Нашей целью являются только сторонники Асада, которые атакуют расположения турецких военных", - заявил Акар.

Он добавил, что с начала операции уничтожены беспилотник, 8 вертолетов, 103 танков, 72 артиллерийские установки, 3 системы ПВО, а также нейтрализованы 2212 военнослужащих сирийского режима.

"Основываясь на праве на самооборону, Турция будет наносить мощные удары на любые атаки по расположению войск, в частности в районе наблюдательных пунктов. В этом не может быть никаких сомнений! Турция ожидает от России задействования всех рычагов влияния на режим Башара Асада с целью прекращения атак и отвода сил Асада за пределы зоны, обозначенной сочинскими договоренностями", - подчеркнул министр.

Удар по аэродрому

Известно, что Вооруженные силы Турции уже сбросили бомбы с неба на военный аэродром, контролируемый правительственными войсками Сирии, в районе Нейраб в провинции Алеппо. В результате объект стал "непригодным для использования".

По данным Anadolu, войска Башара Асада якобы использовали этот объект для атак на военных Турции и населенные пункты в Идлибе. После удара командование сил Асада перебросило всю авиационную технику на аэродром в районе Нейраб, однако и тот подвергся атакам турецкой армии. Вскоре Россия отказалась гарантировать безопасность полетов турецкой авиации над провинцией Идлиб.

Уничтожение "Панциря"

Турция использует в борьбе с войсками сирийского лидера Башара Асада и российскими наемниками разрушительные дроны "Байрактар". В ответ на убийство своих солдат турки разнесли в щепки новейший российский зенитный комплекс "Панцирь", что попало на видео.

Минус два самолета

Турецкие войска в воскресенье, 1 марта, сбили в небе над Идлибом два самолета российского производства Су-24. Пилотам удалось катапультироваться.

"Турецкие подразделения сбили два сирийских самолета, оба пилота благополучно катапультировались, их жизни вне опасности", - говорилось в заявлении.

Освобождение поселков

Турецкая армия всего за сутки вытеснила войска сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемые Россией, из девяти поселков Сирии.

Под контроль оппонентов Асада и Путина вернулись Анкави, Кахира, Манара и Таль Зеджрен в провинции Хама, а также населенные пункты Халлубе, Кукфин, Кафр Авид, Сфухен и Фаттуре в провинции Идлиб.

Как известно, военный конфликт в Сирии идет с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия - правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима".

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

В ответ турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.