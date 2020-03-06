Устроили пробку на тротуаре: наглые автохамы во Львове попали на видео

Во Львове заметили наглых водителей, которые устроили пробку на тротуаре.

Об этом сообщает "ЗупиниЛося" в Facebook.

"Львов умеет поражать! Вежливые галичане едва увидев пробку на дороге, моментально превратились в обычных лосей. И устроили пробку на тротуаре. Культурная столица, что здесь добавить", - говорится в сообщении.

Оказалось, что на одной из улиц Львова образовался затор, однако автомибилисты решили не ждать, а объехали по тротуару, образовав и там пробку.

Как сообщал "Апостроф", на парковке "Мост-сити" в городе Днепре разгневанная чем-то девушка расписала автомобиль Porsche нецензурными словами.

Также, в Голосеевском районе столицы местным жителям не понравилось, как водитель припарковал свой автомобиль. В отместку они измазали машину фекалиями.

Ранее в Киеве очередного "героя парковки" жестоко наказали за то, что его транспортное средство мешало проезду мусоровоза, из-за чего мусорные баки во дворе жилых домов были переполнены.