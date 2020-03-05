Убийство и сожжение девушки в Харькове: фото и все данные про жертву и подозреваемого

В воскресенье, 1 марта в Харькове, в районе Новой Баварии в Харькове обнаружили страшную находку - в водяном коллекторе по улице Станционной нашли труп девушки, которой оказалась 25-летняя Анастасия Слухова.

Открывшаяся картина на месте ЧП, ужаснула даже опытных правоохранителей. Девушке перерезали горло, после чего обложили газетами, облили бензином и подожгли.

Убийство Анастасии Слуховой в Харькове 1 / 1 Убийство Анастасии Слуховой в Харькове 1 / 1 Убийство Анастасии Слуховой в Харькове 1 / 1

Изначально о жертве расправы совсем ничего не было известно, зато буквально через два дня после ЧП была названа фамилия ее вероятного убийцы. Им оказался ранее судимый 27-летний Олег Сарычев, который не только зарезал девушку, но и сжег ее тело. В сети даже опубликовали фото злоумышленника.

Также в сети опубликовали фото и данные про второго подозреваемого.

Позже появились подробности из биографии и фото убитой девушки. 25-летняя Анастасия родилась в Харькове. По прописке проживала в поселке Высоком на улице Мира, 89.

Согласно результатам судмедэкспертизы, которые стали известны впоследствии, перед убийством девушку избивали, о чем свидетельствуют многочисленные синяки и раны, обнаруженные на теле.

Примечательно, что накануне своей смерти девушка начала встречаться с парнем, о чем сообщила соответствующим статусом в соцсети.

Интересен и тот факт, что за год до смерти, в той же соцсети девушка опубликовала результаты теста про свою смерть с фото на виртуальном памятнике…