Появились фото блондинки, которой приписывают ликвидацию главаря боевиков "Гиви"

В сети опубликованы снимки Анастасии Петриги, которая, по словам "агента СБУ" Олега Сугерея, заложила взрывчатку в кабинете одного из лидеров боевиков Михаила "Гиви" Толстых.

Фото девушки появились в Telegram-канале "Зрада чи Перемога".

Как рассказывал Олег Сугерей, который называл себя агентом СБУ, девушка втерлась в доверие к "Гиви", который отдавал предпочтение блондинкам. Она якобы заложила взрывчатку и утром, когда "Гиви" пришел на работу, взрывное устройство сработало. Сугерей, по его словам, обеспечивал отход девушки и прикрывал ее после выполнения спецзадания.

Ранее на канале "Россия 1" сотрудник спецслужб "ДНР" сообщил, что девушку, взорвавшую Михаила "Гиви" Толстых, зовут Анастасия Петрига. После активации взрывного устройства она быстро покинула территорию республики и находится в розыске.

В руководстве группировки "Сомали" также вспоминали, что несколько раз встречали Анастасию Петригу на КПП и проводили ее к Гими без проверки на КПП.

Аккаунт Петриги в соцсетях неактивен с 2015 года. Родом она из Павлограда, училась в Киевском Национальном университете культуры и искусств.

Как сообщал "Апостроф", в Службе безопасности Украины заявили, что никогда не сотрудничали с Олегом Сугереем, который в деталях рассказал о том, как проходила ликвидация одного из лидеров боевиков Михаила "Гиви" Толстых.