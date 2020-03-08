Заснеженные склоны и мороз: появилось яркое фото Карпат 8 марта

В сети появилось яркое зимнее фото заснеженных Карпат в Международный женский день, 8 марта.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 9:50 08.03.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, температура воздуха -5 ° С, ветер южный 3-4 м / с.", - говорится в сообщении.

Зима в Украине была бесснежной, лишь кое-где падал снег. Однако в Карпатах, там до сих пор много снега и можно насладиться зимними красками, которых так не хватало украинском.

Как сообщалось ранее, в сети показали фото весны, которая во второй половине февраля пришла в Украину .

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