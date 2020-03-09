В Украину идут дожди и ветер: синоптик рассказала, когда ждать неприятностей

Украинский синоптик Наталья Диденко дала свежий прогноз погоды 10 марта, будет солнечно и без дождя, но уже на следующий день погода испортиться.

Об этом она написала в Facebook.

Во вторник, 10 марта, погоду Украины будет определять антициклон - осадков не предвидится.

Температура воздуха будет высокой на юге, в центре и на Востоке, +12 +18 градусов.

На севере +9 +13 градусов.

А на Западе предполагается настоящая мартовская прохлада: +7 +12 градусов.

В Киеве также без осадков, можно спокойно пройтись в парк Шевченко, возложить цветы, температура воздуха около +12, +13 градусов.

В среду, 11 марта, в столицу придет атмосферный фронт, будет падать дождь, температура воздуха упадет до +10 градусов, прогнозируется сильный ветер.

Как сообщалось, ранее стало известно, какой будет погода до конца 2020 года

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ждать ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украине.