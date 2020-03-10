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Появилась меткая карикатура на обвал цен на нефть и "смерть" рубля

вторник, 10 марта 2020, 07:30
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В понедельник, 9 марта, резко понизилась стоимость нефти Brent на торгах Лондонской биржи ICE (до 31 доллара), что было вызвано началом нефтяной войны между Саудовской Аравией и Россией. В связи с этим в сети показали меткую карикатуру, которой высмеяли обвал цен и "смерть" рубля.

Автором карикатуры является известный украинский художник Андрей Перенко. В карикатуре он показал нефтяную вышку, на которой "повесился" российский рубль.

Как известно, цены на нефть обвалились после отказа России подписывать сделку с ОПЕК+. По мнению экспертов, таким образом РФ решила воспользоваться ситуацией и в условиях низких цен нарастить свою долю на мировом рынке.

Детальнее о ситуации в "черный понедельник" читайте в материале "Апострофа": Идеальный шторм: чем закончится для Украины "черный понедельник" на фондовом рынке

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