Слежки и провокации: в СМИ рассказали о "грязных" методах НАБУ, документы

Слежка за детьми, инсценировка ДТП, провокация супружеской измены со съемкой на камеру – СМИ показали документы, которые доказывают, что подчиненные Артема Сытника в НАБУ занимаются шантажом с использованием незаконных и аморальных методов.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Документы, которые показывают, как НАБУ готовит "разработку жертв", опубликовала "Страна". На примере инструкции по вербовке служащего Нацбанка Виталия Лищука, начальника одного из отделов департамента банковского надзора, можно получить представление о методах, с помощью которых в НАБУ получают компромат.

В методичках для агентов Сытника говорится, как можно попасть в доверие к коррупционерам и провоцировать их на нарушения. Речь идет о слежке, использовании личных пристрастий, слежке за детьми человека, который еще не получал обвинений.

К примеру, в СМИ рассказали о провокации ДТП и в качестве извинений - поход в паб за счет "обидчика" или инсценировку ограбления, при котором чиновника спасает агент НАБУ, потом жертве предлагают знакомство и выпивку. Также рассказывают о методе "девушке нужна помощь" – девушка просит клиента о помощи, поскольку попала в аварию. Описываются варианты работы через интернет – в качестве знакомства на Facebook. Для банкира Лищука было предложено участие в тест-драйве авто Mazda, где с ним знакомился агент. После этого клиента вовлекают в отношения – могут пригласить выпить в баню и заснять происходящее там на видео.

"Во время отдыха в бане напоить лицо. Через некоторое время организовать девчат", - говорится в инструкции.

На третьем этапе - предложение взятки за услуги, связанные с местом работы чиновника. Лищука просили помочь получить депозит в VAB-банке.

На последнем этапе, если объект согласился на взятку и это удалось задокументировать - агент НАБУ должен предъявить собранный компромат, очевидно с целью шантажа, при этом по закону провокация взятки недопустима.

Ранее депутаты Верховной Рады Украины собрали 216 подписей под проектом постановления об увольнении Артема Сытника с должности директора НАБУ из-за коррупции. Сытник был признан судом виновным в совершении коррупционного правонарушения и внесен в соответствующий реестр коррупционеров НАПК.