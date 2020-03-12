А Галя выйдет гулять? Сеть взорвалась меткими фотожабами и шутками в первый день карантина в Украине

12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, что стало поводом не только для паники, но и для шуток в социальных сетях. Так, на десятках фотожаб высмеяли поведение украинцев в первый день карантина.

В частности, пользователи социальных сетей высмеяли панику среди граждан, которые начали активно скупать продукты питания в магазинах, а также средства защиты в аптеках.

Как известно, в стране закрыли учебные заведения и приостановили проведение массовых мероприятий.

По состоянию на утро четверга, 12 марта, число заболевших в результате пандемии коронавируса COVID-19 за сутки увеличилось на 8 тысяч человек и составило 126 тысяч человек, от осложнений вируса скончались уже более 4900 пациентов.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 11 марта, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-19 и назвала две главные проблемы.