Это бизнес и большие деньги: Сивохо прокомментировал потасовку на презентации платформы примирения

Заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо прокомментировал сорванную презентацию национальной платформы примирения и единства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Сергей Сивохо считает, что сорванная презентация по примирению с Донбассом говорит о том, что некоторым мир не нужен: "Война - это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру".

Тем временем, после всех событий к КВЦ "Парковый" прибыла полиция с оружием.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились новые подробности и кадры потасовки, которая 12 марта произошла в Киеве во время презентации национальной платформы примирения и единства. В зал, где проходило мероприятие, ворвались представители "Азова" и напали на заместителя секретаря СНБО Сергея Сивохо.

Напомним, что в сети появилась меткая фотожаба на заседание СНБО, в котором, кроме советника по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо, участвуют и другие украинские юмористы.