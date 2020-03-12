Как работают школы и детсады в карантин: сети бурно обсуждают заявление Минобразования

Кабмин остановил учебный процесс во всех учебных заведениях, в связи с карантином в Украине по причине пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства образования и науки Украины.

"С 12 марта в Украине вводится трехнедельный карантин для всех учебных заведений. Соответствующее решение правительство приняло сегодня" (11 марта, - "Апостроф"), - говорится в сообщении.

Уточняется, что карантин вводится во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления.

В сети тут же бурно стали обсуждать постановление Кабмина, не исключив вероятность того, что, несмотря на введение карантинных мероприятий, украинцы до сих пор не осведомлены про ситуацию с коронавирусом в стране в полной мере.

Как сообщал "Апостроф", ранее из-за карантина в Украине закрыли КПП и авиасообщение с Италией.