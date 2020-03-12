Какие области Украины отказались уходить на карантин: свежие данные по регионам

Несмотря на введение карантина в Украине в связи с пандемией коронавируса COVID-19, не все области последовали рекомендациям Кабмина.

В частности, карантин ввели в Киеве и в области, в Черновицкой, Житомирской, Харьковской, Одесской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Винницкой, Львовской и Закарпатской, Херсонской областях.

Здесь запретили проведение массовых мероприятий и в школах, детсадах ввели карантин с 12 марта по 3 апреля. Правда, в той же Сумской области введение карантинных мероприятий должны только обсудить в четверг, 12 марта во время заседания специальной комиссии. Хотя в областном центре был введен запрет на массовые мероприятия.

А, например, в Кропивницком, несмотря на введение карантина в Днепре и области, местный Центральноукраинский национальный технический университет проигнорировал приказ Кабмина, студенты вышли на учебу.

Как сообщал "Апостроф", ранее Украина закрыла авиасообщение с Италией и большую часть КПП.