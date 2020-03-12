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Какие области Украины ушли на карантин, а какие нет: опубликована инфографика

четверг, 12 марта 2020, 14:36
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Появилась яркая инфографика, которая наглядно показывает какие из областей Украины отказались вводить карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Ее опубликовали в сети.

Как видно по инфографике, в большинстве областей было принято решение уйти на карантин, в том числе и на подконтрольных Украине территориях Донбасса.

Частично карантинные мероприятия ввели Ровенская и Херсонская области. Еще в части областей, например, в Винницкой, Тернопольской и Черниговской областях, карантин введен, но работают детсады.

А вот в Харьковской области, в аннексированном Крыму и на территориях оккупированного боевиками Донбасса карантинные мероприятия не ввели.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Минздраве рассказали, есть ли в Украине новые случаи заражения коронавирусом, помимо случая заражения мужчины в Черновцах.

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