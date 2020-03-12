Есть ли новые случаи заболевания коронавирусом в Украине: в Минздраве сделали важное заявление

По состоянию на 12 марта в Украине не подтвердили все подозрения на заражение коронавирусом, за исключением одного. Всего с начала года было получено 46 подозрений на заражение, 45 из них оказались отрицательными.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

"С начала года по состоянию на 11:00 12 марта Центром общественного здоровья Украины получено 46 подозрений на COVID-19. Сейчас все образцы исследованы: 1 подтвержден (3 марта) и 45 отрицательных", - отмечают в ведомстве.

При этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на пресс-конференции 12 марта заявил, что в Украине может быть второй зараженный коронавирусом. У мужчины, который вернулся из Польши, диагностировали пневмонию.

"Это человек преклонного возраста, группа риска. Это новое , которое есть, наиболее свежее. И наиболее вероятно, что это будет случай коронавирусной болезни", - отметил он.

Как известно, единственный случай заражения подтвердили в Украине 3 марта у жителя Черновцов, который вернулся из Италии.

По состоянию на утро четверга, 12 марта, число заболевших в результате пандемии коронавируса COVID-19 за сутки увеличилось на 8 тысяч человек и составило 126 тысяч человек, от осложнений вируса скончались уже более 4900 пациентов.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 11 марта, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-19 и назвала две главные проблемы.