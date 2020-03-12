Украинка в Италии попала в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус: фото

В Италии, где бушует смертельный коронавирус, в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на COVID-19 попала украинка.

Об этом сообщает волонтер Оксана Федькив на своей Facebook-странице.

В провинции Брешиа госпитализировали в одну из больниц Кьяри украинку Раису Малышеву (07.08.1954 года рождения). Она работала на законных основаниях и со всеми документами в городе Ровато.

12 марта медики подтвердили у нее диагноз коронавирус. Женщина находится в реанимации, интубирована, в очень тяжелом состоянии.

"Мы очень просим вас распространить этот пост, чтобы люди, которые, с ней контактировали, обратились к врачам, и ограничили свое передвижение и нахождение в общественных местах", - написала Федькив.

Напомним, Италия занимает второе место после Китая (81 тысяча случаев болезни) по числу заразившихся и первое место по летальности. Далее идет Иран (9 тысяч) и Южная Корея (7,7 тысячи). Всего по всему миру вирусом заразились более 121 тысяча человек.

Как сообщал "Апостроф", число погибших от коронавируса COVID-19 в Италии резко выросло и превысило тысячу жертв.