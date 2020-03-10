Число заболевших перевалило за 10 000: фото, видео и свежие данные про коронавирус в Италии

По состоянию на вечер 10 марта Италия остается лидером по количеству заболевших коронавирусом - общая цифра составляет 10 149 человек. Сейчас лечение проходят 8 514 человек. Число умерших - 631. 1 004 пациента поправились. По стране ходят слухи, что власти не в состоянии контролировать ситуацию и зараженных гораздо больше. Реанимационных коек и тестов на всех не хватает. В связи с ситуацией объявлен карантин, который будет действовать с 10 марта по 3 апреля. Запрещено проведение массовых мероприятий (даже похороны и свадьбы), закрыты кинотеатры, театры, тренажерные залы, дискотеки и пабы, школы и ВУЗы.

"Апостроф" собрал свежую информацию о ситуации в стране на данный момент.

Вирус продолжает атаковать

За прошедшие сутки в Италии заразилось 977 человек, 168 умерло. Пока смертность в в стране от коронавируса составляет 6,2%. Напомним, в стране живет около 60 миллионов.

Пока траектории развития эпидемии в некоторых европейских странах повторяют итальянскую траекторию с отставанием на 9-14 дней. Южная Корея сошла с этой траектории несколько дней назад.

Около 23% населения Италии старше 65 лет. У многих из них хронические заболевания, что делает их особенно уязвимыми перед коронавирусом. Среди новых заболевших с подтвержденным диагнозом - глава Генштаба армии Сальваторе Фарина, который находится в самоизоляции и сообщает, что чувствует себя неплохо. Минздрав Италии распространил в минувшие выходные данные по смертности от коронавируса, где средний возраст летальных исходов - 81,4 года.

14,3% - старше 90.

8,2% - от 80 до 89.

4% - от 70 до 79.

1,4% - от 60 до 69.

0,1% - от 50 до 59.

0% - от 50 до 59.

Штурм магазинов

После объявления карантина люди начали выстраиваться в огромные очереди в магазины. Итальянцы скупают картофель, печенье, молоко, сахар и муку, а также товары с длительным сроком хранения. Некоторые считают, что скоро из дома нельзя будет выходить даже за едой и предпочитают запастись. Другие прогнозируют, что в магазинах скоро начнется дефицит всего.

Рассказ украинки Насти из Виченцы

Девушка рассказала, что карантин в детских садах и школах ввели еще месяц назад. Однако каждый раз его продолжали на некоторое время. Сейчас дети учатся в онлайн-режиме. Школьники должны вернуться в школу не раньше, чем 5 апреля.

Все работники теперь работают из дома. Правда, украинские заробитчане остались на некоторое время без работы.

По словам девушки, иногда люди скрывают, что больны. Недавно в Неаполе адвокат заболел коронавирусом и продолжал работать в офисе. Из-за мужчины на карантин отправили 500 человек.

Власть призывает постоянно мыть руки, оставаться дома и держать дистанцию между людьми около 1–2 метров,

По словам Насти, итальянцы очень напуганы, но больше всего паникуют пенсионеры. В Виченце даже закрыли дома престарелых для посещений. Улицы города пустуют.

Фото - 24 канал

Люди также избегают общественного транспорта.

Фото - 24 канал

Перед входом в ресторан обязательно нужно воспользоваться дезинфектором для рук.

Украинцы в итальянских тюрьмах

По состоянию на начало марта в тюрьмах юга Италии как осужденные или задержанные находятся 158 граждан Украины. Из них - 131 человек осужден и отбывает наказание, а 27 содержатся под стражей, заявили в украинском МИД.

В 2015-2018 годах на юге Италии был арестован 161 гражданин Украины по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов. В 2019 году там задержали 32 украинцев, 18 - освободили. С начала 2020 года в Италии задержали одного украинского моряка.

Советы для украинцев

Гражданам Украины рекомендуют в МИД воздержаться от поездок в Италию из-за стремительного распространения заболевания. Украинцам, находящимся на территории Италии, советуют проявлять осторожность и следовать рекомендациям местных органов власти для обеспечения собственной безопасности.

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств украинцев просят немедленно обращаться в посольство Украины. Номера "горячих линий":

Генеральное консульство Украины в Милане (+39 3487 254 038).

Генеральное консульство Украины в Неаполе (+39 327 736 48 22).