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Бунт в "Слуге народа" из-за скандальных соглашений в Минске: всплыли громкие подробности

пятница, 13 марта 2020, 22:18
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Появился список нардепов, которые совместно обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно недопустимости договоренностей Контактной группы, которые дают представителям ОРДЛО равные права с представителями Украины.

Об этом написал в Facebook народный депутат Украины Дмитрий Гурин.

"Гурин подчеркнул: "Спасибо волонтерам за мониторинг! Спасибо журналистам за внимание! И затегайте знакомых журналистов !!! Если кого-то нет в списке - бросайте ссылку на пост в комментах, волонтеры мониторят и добавят в список", - прокомментировал он.

Список постоянно обновляется.

По состоянию на 21:30 в нем 44 человека.

Позже, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с нардепами от "Слуги народа".

Подробности встречи рассказал OBOZREVATEL источник в партии "Слуга народа". Разговор периодически происходил на повышенных тонах, однако конфликта удалось избежать. По его словам, депутатов возмутило то, что перед тем, как сделать заявления о результатах переговоров в Минске, с ними не посоветовались.

Ермак заверил депутатов, что переговоры с представителями террористических "ЛДНР" Украина вести не будет в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. Они будут вестись только с представителями России и ОБСЕ.

Также глава Офиса президента подчеркнул, что никаких изменений в Конституцию об особом статусе "ЛДНР" не будут вноситься. "Это просто переговорный процесс, тут никакой "зрады" нет", – передает источник его слова.

Ермак пообещал, что никто не будет переходить красные линии по Донбассу, заявленные президентом.

В свою очередь заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook отметила, что действительно произошло непонимание, в том числе и во фракции. Однако никаких решений не принималось в Минске, есть лишь протокол о намерениях.

"Мы считаем, что если унаследованные договоренности обязывают Украину с кем-то консультироваться, то лучше это делать не с главарями боевиков. Депутаты высказали опасения общества и это нормально для демократической страны. Руководитель Офиса президента эти опасения выслушал и заверил, что красные линии не будут переходить", – подчеркнула она.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат Украины от "Слуги народа" Никита Потураев сообщил, что с группой коллег направляется в ОПУ для консультаций касательно совместного обращения к президенту Владимиру Зеленскому.

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