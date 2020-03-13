Скандал с "коронавирусным" самолетом рейсом Милан-Киев: озвучены результаты тестов

Медики провели экспресс-тесты на коронавирус у трех из почти 200 пассажиров самолета, прилетевшего вечером 12 марта из Милана в Киев.

Об этом говорится в заявлении Минздрава Украины.

"Медицинскими работниками определенной больницы было проведено исследование трех человек с борта самолета Милан-Киев. По итогам исследования быстрыми тестами на IgG/IgM к вирусу SARS-nCoV-2019 были получены отрицательные результаты, то есть коронавирус у лиц не обнаружен", - говорится в заявлении.

Также заявление об отсутствии у пассажиров коронавируса сделал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Напомним, по словам активиста Антона Гуры, который летел этим рейсом, при посадке в самолет в Италии у пассажиров не проводилась проверка на симптомы вируса. При этом многие во время полета постоянно кашляли и принимали жаропонижающее. По словам Антона, среди пассажиров были те, кто покинул итальянские больницы и вылетел в Украину.

Как сообщал "Апостроф", один из трех инфицированных в Украине человек посещал недавно церковь и мог заразить многих людей.