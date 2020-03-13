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Появились тревожные данные из Радомышля, где зафиксирована первая смерть от коронавируса

пятница, 13 марта 2020, 23:56
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В Радомышле Житомирской области, где зафиксирована первая смерть от коронавируса в стране, еще пять человек обратились к медикам с жалобами на высокую температуру и насморк - они ранее контактировали с больной COVID-19.

Об этом сообщает ТСН.

По словам главврача Радомышльской ЦРБ Натальи Витинской,три человека сейчас на самоизоляции, по поводу еще двух принимаются решение. Возможно, они будут госпитализированы, так как есть риски.

Известно, что все они посещали 8 марта церковь, именно в ней в тот день была и больная женщина. В настоящее время под наблюдением врачей находятся ее близкие родственники.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился с экстренным заявлением к народу из-за ситуации со вспышкой коронавируса.

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