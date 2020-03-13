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Тебя ждут дома: украинская партия агитирует украинцев в Польше возвращаться домой, фото

пятница, 13 марта 2020, 20:42
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В Польше появились билборды, обращенные к украинцам, которые работают за рубежом.

Об этом сообщили журналисты УНИАН.

Билборды были размещены Украинской Галицкой партией, которая активно работает в Галичине.

"Тебя ждут дома", - именно этот призыв мы пытаемся донести тем, кто сегодня вынужден работать на развитие экономики других государств. Мы работаем для того, чтобы Украина стала сильной, ведь наш самый ценный потенциал - это люди. Мы призываем их возвращаться к своим семьям и строить свой дом на родной земле - как завещал митрополит Андрей Шептицкий", - прокомментировала борды председатель политсовета Украинской Галицкой партии Ирина Моряк.

По словам украинцев, проживающих за рубежом, это важно, что о них помнят, и понимают, что уехали они не по своей воле, а потому что были вынуждены.

"Приятно видеть такой призыв. Не ожидал, что кто-то, кроме моей семьи, ожидает моего возвращения в Украину. Приятно, что у нас есть политические силы, которые думают о завтрашнем дне и сегодня что-то делают для развития Украины", - говорит Олег, который возвращается с заработков в Польше домой.

Стоит отметить, что в прошлом году украинцы перевели в Украину из-за рубежа почти 12 млрд долларов США, при том объем прямых иностранных инвестиций составил лишь 1,8 млрд долларов США. Именно заробитчане стали по факту крупнейшим инвестором в экономику государства, что, в частности, обусловило укрепление гривны в 2020 году.

Напомним, Украинская Галицкая партия зарегистрирована в 2014 г. во Львове. По итогам местных выборов 2015-2019 г.. Партия получила около 90 мандатов в поселковых и городских советах Галичины. 4 депутата от УГП в 2019 г. одержали победу на досрочных выборах народных депутатов Украины и вошли во фракцию "Голос".

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