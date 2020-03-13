Брифинг СНБО по закрытию границ и прекращению авиасообщения: онлайн трансляция

На заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое инициировал президент Владимир Зеленский в пятницу, 13 марта, будут обсуждать вопрос закрытия границ и авиасообщение с рядом стран.
Об этом сообщил сам президент.
"После заседания правительства состоится заседание СНБО, где будет обсуждаться и внедрен план мероприятий со стороны государства. Мы обсудим вопрос закрытия границ и вопросы авиасообщение с рядом стран", - сказал он.
Также, по словам президента, на заседании речь пойдет об обеспечении необходимыми средствами больниц и аптек, в частности масками и экспресс-тестами на выявление коронавируса.
Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Украина получила более 1000 экспресс-тестов на COVID-19.
Также были названы адреса больниц в Киеве, где можно пройти бесплатный экспресс-тест на коронавирус.