Умрут все! Глава Минздрава попал в скандал из-за "пророчества" о коронавирусе

Министр здравоохранения Илья Емец на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации заявил, что в Украине от коронавируса "умрут все пенсионеры".

Об этом в Facebook написал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Новый министр здравоохранения только что на заседании профильного комитета заявил, что из-за вируса "умрут все пенсионеры"… Это транслирует канал "Рада", смотрят граждане. И главное – это не соответствует действительности… Задал вопрос министру. Дал возможность исправить ошибку. Ответ конечно таков, что непонятно – успокоил или нагнал еще панику", - написал нардеп.

Позже глава Минздрава извинился за свои слова.

Ранее "Апостроф" сообщал, в Украине умерла зараженная коронавирусом 71-летняя пенсионерка из Житомирской области. Она вернулась из Польши и с 3 марта чувствовала симптомы коронавируса, но к врачам обратилась лишь 12 марта.

Также, в Италии от коронавируса умерла первая украинка Раиса Малышева.