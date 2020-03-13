Первая смерть в Украине от коронавируса: Минздрав подробно описал ситуацию

Появились подробности смерти 71-летней женщины из Радомышля, у которой обнаружили коронавирус COVID-19.

О них сообщили в Минздраве Украины.

Известно, что женщину в больницу госпитализировали в больницу в четверг, 12 марта. У нее было лабораторно подтверждено наличие коронавируса из Китая.

Под наблюдением врачей на данный момент находятся ее близкие родственники, с которыми она проживала, и те, с кем она контактировала.

В Минздраве отмечают, что умершая женщина находилась в группе риска. При этом отмечается, что по результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.

Для 40-49-летних - соответственно 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что под Черновцами еще у одной украинки подозревают коронавирус.