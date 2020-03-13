RU  UA  EN

пятница, 13 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 марта

16:39
У группы O.Torvald украли уникальную гитару - музыканты пока в полицию не обращались Lime
16:35
Сотне украинцев с детьми удалось вырваться на автобусах из Италии: фото и видео
16:29
Пандемия коронавируса: в Крыму назревает катастрофа из-за важного товара
16:15
Первая смерть в Украине от коронавируса: Минздрав подробно описал ситуацию
15:55
Украинские знаменитости снялись в ролике МОЗ о противостоянии коронавирусу Lime
15:33
В Украине первый человек умер от коронавируса: что о нем известно
15:29
Украина закрывает границы для иностранцев: что известно
15:22
Под Черновцами еще у одной украинки подозревают коронавирус
14:57
Вернулся из Чехии: под Харьковом госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус, видео
14:32
Морозный март: синоптик предупредила о снежной погоде и температурных качелях
14:30
Бэк МС alyona alyona представила первый трек сольного проекта Elina Elian Lime
14:26
Гордятся преступлениями СССР: в сети указали на цинизм пропаганды Кремля
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Первая смерть в Украине от коронавируса: Минздрав подробно описал ситуацию

пятница, 13 марта 2020, 16:15
переглянути новину українською

Появились подробности смерти 71-летней женщины из Радомышля, у которой обнаружили коронавирус COVID-19.

О них сообщили в Минздраве Украины.

Известно, что женщину в больницу госпитализировали в больницу в четверг, 12 марта. У нее было лабораторно подтверждено наличие коронавируса из Китая.

Под наблюдением врачей на данный момент находятся ее близкие родственники, с которыми она проживала, и те, с кем она контактировала.

В Минздраве отмечают, что умершая женщина находилась в группе риска. При этом отмечается, что по результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.

Для 40-49-летних - соответственно 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что под Черновцами еще у одной украинки подозревают коронавирус.

Фотогалереи

Все
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: