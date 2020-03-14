Похороны умершей от коронавируса в Радомышле под вопросом: что происходит

В районном центре Житомирской области городе Радомышле, где от коронавируса умерла пенсионерка, еще не согласовали с медиками процедуру дальнейшего обращения с телом, в частности, организацию похорон.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Житомир-Онлайн".

В Житомирской облгосадминистрации ждут инструкций от руководства сферы здравоохранения относительного того, как похоронить 71-летнюю женщину и как утилизировать ее вещи.

"Пока нет инструкций, как проводить захоронения тела", - сообщил начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Николай Суслик.

По словам председателя ОГА Виталия Бунечко, процедура дальнейшого обращения с телом умершей должна быть согласована с главным санврачом. В области ждут распоряжений из Киева.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Радомышле продезинфицировали автовокзал и церковь, которую посещала умершая от коронавируса.

Как известно, 71-летняя пенсионерка вернулась из Польши. По дороге в Радомышль она гостила у родственников во Львове.