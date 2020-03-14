Жизнь уже не будет прежней: медики описали тяжелые осложнения после излечения коронавируса

Излечившиеся от смертельной коронавирусной инфекции пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе.

Об этом сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на управление больничных учреждений Гонконга.

Специалисты сделали выводы про ухудшение здоровья после заболевания коронавирусом основываясь на результатах 12 выздоровевших пациентов. Как сообщил глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн, двое или трое из них уже не способны делать то, что могли делать раньше.

"Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30% (после выздоровления)", - говорится в сообщении.

По словам Цзэн, эти пациенты пройдут дальнейшее обследование, чтобы определить, насколько у них ослаблена легочная функция, также им будет назначена физиотерапия для укрепления легких.

Анализ результатов компьютерной томографии легких девяти пациентов, проходивших лечение в больнице Принцессы Маргарет, выявил признаки, схожие с симптомом "матового стекла", что свидетельствует о повреждении внутренних органов.

При этом Оуэн Цзэн добавил, что еще предстоит выяснить, какой долгосрочный эффект в плане воздействия на легкие может оказать заболевание.

Как сообщал "Апостроф", в Министерстве здравоохранения Украины подготовили детальную инструкцию по безопасности для украинцев в связи с распространением коронавируса.