Первая смерть в Украине и тысяча в Италии: коронавирус-"убийца" атаковал мир с новой силой

Смертельный коронавирус из Китая в полной мере поразил Европу - число сообщений о заболевших уже превышает пиковые данные Китая, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. По состоянию на пятницу, 13 марта, число заболевших коронавирусом превысило 136 тысяч. Инфекцию обнаружили в 123 странах. "Апостроф" рассказывает все, что известно на данный момент.

Стремительное распространение коронавируса в Европе стало настоящим шоком как для простых граждан, так и правительства стран. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить COVID-19 невозможно.

"Коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС, но он не должен нанести ей перманентного ущерба... Остановить распространение коронавируса в ЕС невозможно, возможно лишь замедлить его распространение, для чего потребуется замедление экономической жизни Евросоюза... Еврокомиссия максимально смягчит правила предоставления госпомощи предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса", - заявила она.

Что происходит в разных странах

В Китае эпидемия коронавируса пошла на спад, и новым главным эпицентром инфекции стала Италия. Начиная с 8 марта, там фиксируют не меньше 900 новых зараженных в день. Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 250 до 1266.

В больницах не хватает коек, медицинского оборудования и врачей. Медики не в состоянии оказать помощь всем нуждающимся, поэтому врачам приходится выбирать, кого лечить (и выбор здесь не в пользу людей старшего возраста, а также тех, у кого есть сопутствующие заболевания).

Власти Италии готовы принять новые, более жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса - в частности, усилить меры безопасности.

По решению правительства Италии, карантинные меры были распространены на всю национальную территорию - введен запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами за исключением случаев особой необходимости. Власти закрыли все школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну.

До 25 марта закрыты все торговые точки, включая бары и рестораны. В настоящее время продолжают работу лишь продовольственные магазины и супермаркеты, а также аптеки. Сокращено движение общественного транспорта.

В Эстонии ввели чрезвычайное положение до 1 мая. Школы в стране переходят на удаленное и домашнее обучение, в больницах и тюрьмах вводится запрет на посещение. На границе, в аэропортах и портах действует санитарный контроль.

В Таллине с прилавков магазинов начали исчезать хлеб и туалетная бумага, а в популярных заведениях нет посетителей. Теперь в Эстонии запрещены все публичные собрания, концерты и спортивные соревнования, закрыты музеи и кинотеатры.

В Германии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 2100 человек, скончались пятеро. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала граждан страны "проявить солидарность" перед вызовом, соблюдая дистанцию друг с другом и снижая число социальных контактов.

Пустой зал Баварской государственной оперы

По ее словам, федеральные земли уже начали применять действия, закрывая школы, университеты, детские сады. Бундестаг в рекордные сроки принял пакет по неполной занятости.

В Великобритании общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом выросло до 798. Представители Министерства здравоохранения заявили, что, по их мнению, фактическое число инфицированных может составлять от 5000 до 10000 человек. Из-за вспышки смертельной болезни в стране отложили местные выборы, которые должны были состояться в мае.

Во Франции с 16 марта в стране отправляют на трехнедельные каникулы все учебные заведения. Предприятия по возможности должны перевести сотрудников на работу из дома. При этом государство берет на себя содержание людей, оказавшихся в ситуации частичной безработицы из-за коронавируса. Число заболевших коронавирусом во Франции возросло за сутки почти на 800 человек - до 3661. 18 человек скончались.

При этом, уровень угрозы коронавируса власти страны не подняли до самого высокого уровня, а это значит, что многие не имеют права работать из дома и обязаны идти на службу.

В Польше готовятся объявить состояние эпидемической угрозы. Граждан призывают не посещать развлекательные заведения и места массового скопления людей. Власти Польши вводят контроль на границах, в том числе со странами шенгенской зоны, приостанавливают международные авиационные и железнодорожные пассажирские перевозки.

По словам представителя Министерства здравоохранения Польши Войцеха Андрусевича, все украинцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление коронавируса и бесплатное лечение. На сегодня в Польше находится примерно 1-1,5 миллиона трудовых мигрантов из Украины.

В Испании за сутки количество новых случаев заболевания подскочило сразу на 40%. Власти приняли решение ввести в стране "состояние повышенной готовности" в связи с ситуацией.

По официальным данным на пятницу, в стране 4,2 тысячи заразившихся, умерли 120 человек. Самая тяжелая ситуация в Мадриде, где диагноз поставлен более 2078 пациентам, 64 из них скончались.

Правительство Чехии запретило с 16 марта въезд на территорию республики иностранцам без вида на жительство. Жителям страны запрещаются поездки за рубеж. Под исключение попадают граждане, работающие в приграничных с Чехией районах.

По последним данным, в Чехии 117 пациентов с вирусом COVID-19. Накануне власти страны ввели на месяц чрезвычайное положение. Запрещены все публичные мероприятия с числом участников более 30. Закрыты все развлекательные заведения и учреждения культуры, ограничено время работы ресторанов.

В Словакии с 12 марта начали действовать жесткие ограничения на въезд на наземных КПП: в страну пускают только граждан страны, а также тех, у кого есть разрешение на постоянное или временное проживание.

Ограничения касаются всех пунктов пропуска, кроме границы с Польшей. Маленькие приграничные переходы постепенно закроются, на крупных всем гражданами будут измерять температуру, раздавать информационные бюллетени и предупреждать об обязательном карантине. 14-дневный карантин обязателен для всех, кто был за границей в последние дни.

Первый пациент скончался от коронавируса в Шотландии.

В США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса в соответствии с Законом Стаффорда, чтобы предоставить дополнительную федеральную помощь штатам и населенным пунктам. Помощь будет выделена в размере 50 миллиардов долларов.

В Египте зафиксирована вторая смерть от осложнений, вызванных коронавирусом, который женщина подхватила от одного из туристов, застрявших на круизном катере. Общее количество зараженных достигло 81 человека.

Ситуация в Украине

В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса - скончалась женщина из Радомышля Житомирской области. По словам главного санврача Украины Виктора Ляшко, пациентке был 71 год. Кроме того, стало известно о смерти от коронавируса украинки в Италии.

Вечером 13 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал полное ограничение авиасообщения из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире. По его словам, меры начнут действовать с полуночи 17 марта. Позже его слова подтвердил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинскому народу.

Разумков добавил, что на следующей неделе состоится внеочередное заседание парламента, на котором будут приниматься законы, необходимые для обеспечения работы разных учреждений.

Известно, что в Киеве не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом, но возле инфекционного корпуса Александровской больницы, которая предназначена для оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19, начали дежурить полицейские.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская рассказала, что в медучреждении находятся на лечении двое граждан Китая. По ее словам, им сделали экспресс-тесты, которые были отрицательными. Теперь ожидаются результаты детального исследования.

В Ивано-Франковске двух человек госпитализировали в областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Кроме того, еще двух людей с похожими симптомами, которые вернулись из-за рубежа, везут из Надворной на Прикарпатье.

"Больные не тяжелые, они изолированы, они обследуются, но не требуют искусственной вентиляции легких. Это подозрение, потому что они вернулись из Испании с температурой. Мы собрали все анализы. Отправили в лабораторный центр. Мы действуем согласно алгоритму", - рассказала заместитель главного врача Любовь Андрусишин.

Слухи о том, что в Краснограде Харьковской области у заробитчанина, который приехал из Чехии, заподозрили коронавирус, не подтвердились. В приемной медучреждения заявили, что это видео "с учений". В то же время местные СМИ пишут, что это был розыгрыш местных подростков. Они специально вызвали "скорую", прикинувшись больными. А после приезда медиков уже начали распространять информацию по разным медиа.

Во Львовской области с подозрением на коронавирус COVID-19 госпитализирован гражданин, который ранее вернулся из Италии. Его отправили медицинским спецтранспортом во Львов для обследования и установления диагноза. Также в горсовете просят жителей района ограничить посещения мест массового скопления людей, соблюдать правила личной гигиены и сохранять спокойствие.

В Бердичеве и Полтаве есть новые подозрения на COVID-19 У двух мужчин, один из которых недавно вернулся из Италии, а второй - из Египта, взяли анализы на коронавирус.

В Кременчуге на Полтавщине с подозрением на коронавирус госпитализирован 21-летний студент. Как заявила "Апострофу" заведующая отделением профилактики инфекционных заболеваний Кременчугского лабораторного центра Лариса Коровина, результат анализов будет известен через 3-4 дня.