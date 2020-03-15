Контактировали с зараженными: в Черновцах еще трое с подозрением на коронавирус

В Черновцах, где введено чрезвычайное положение, медики сегодня госпитализировали еще троих пациентов с подозрениями на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает "УНИАН".

В пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации сообщили, что сегодня в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали мужчину с подозрением на COVID-19. Также в областную детскую клиническую больницу медики госпитализировали маму с ребенком.

"Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, у которых подозревают коронавирус. Сейчас им оказывают соответствующую медицинскую помощь", - сообщили в пресс-службе.

Минздрав сообщает, что всего с начала 2020 года до Центра общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на COVID-19 (3 случая подтверждены лабораторно, 64 - отрицательные, коронавируса нет, 12 - исследуются). С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОС протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

В течение дня 14 марта в Центр поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19 (Черкасская 1, Волынская 1, Черновицкая 5, Ровенская 3, Киевская 1, Тернопольская 1).

В мире зарегистрировано 156 400 случаев заболевания COVID-19, из них 73968 (47,3%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 75 405 случаев.

Ранее "Апостроф" сообщал, в Украине умерла зараженная коронавирусом 71-летняя пенсионерка из Житомирской области. Она вернулась из Польши и с 3 марта чувствовала симптомы коронавируса, но к врачам обратилась лишь 12 марта.

Также, в Италии от коронавируса умерла первая украинка Раиса Малышева.