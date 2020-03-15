В Азовском море пропали трое украинцев: что известно

В субботу, 14 марта, в Азовском море вблизи города Бердянск Запорожской области пропали на деревянном баркасе трое рыбаков.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечают, что мужчины в определенное время не вышли на связь. И в настоящее время связи с рыбаками нет.

К поисковым работам задействовано 1 катер Госпогранслужбы и 1 катер коммунальной спасательной службы. Поиски проходят примерно в 8 км от берега.

Как сообщал "Апостроф", у побережья Бердянска в Запорожской области в море исчезла лодка с двумя мужчинами на борту.

Позже стало известно, что они были задержаны российскими пограничными службами. Один из пропавших моряков звонил своей супруге из российского Ейска.