В МИД рассказали о судьбе украинцев, эвакуированных из Италии, видео

Из Италии, в которой только за сутки от коронавируса умерли почти 400 человек, в воскресенье, 15 марта, эвакуируют 123 украинцев.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сначала было 126 человек (в начале брифинга Кулеба говорил, что будут эвакуированы 98 туристов, которые в конце недели застряли на границе Италии и Словении, а также 27 граждан Украины, которые изъявили желание вернуться на родину, – "Апостроф"), но цифра уменьшилась до 123, потому что три человека из дополнительного списка не прибыли вовремя в аэропорт", – сказал он.

При этом, министр инфраструктуры Владислав Криклий в свою очередь, заявил, что прибытие в Киев борта SkyUp с эвакуированными ожидается около 23.00.

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что все граждане, которые садятся на борт, пройдут три этапа медицинских проверок со стороны итальянских и украинских медиков.

"Все, кого мы перевезем, будут без симптомов, с подтвержденными лабораторными результатами, что болезнь отсутствует. Мы предложили всем пассажирам заполнить анкету с согласием на добровольную самоизоляцию: по прилете они отправятся в самоизоляцию в домашних условиях. За нарушение условий самоизоляции предусмотрена определенная ответственность, поэтому мы будем делать выборочный контроль (из анкет мы знаем, кто где живет), чтобы сделать невозможным распространение коронавирусной инфекции", – подчеркнул Ляшко.

Подробнее о пандемии коронавируса и угрозах для экономики Украины читайте в материале "Апострофа": Экономика на карантине: сколько потеряет Украина из-за коронавируса.