Эвакуация украинцев из Италии, охваченной коронавирусом: онлайн трансляция

123 украинца, эвакуированные из Италии, где от пандемии коронавируса только по данным на воскресенье, 15 марта, скончались 369 человек, специальным самолетом вылетели домой и уже приземлились в аэропорту "Борисполь".

"Апостроф" проводит онлайн трансляцию прибытия борта с украинцами.

Отметим, что для них пришлось организовывать спецборт после того, как людей не пустили в Словению из-за закрытия границ. Поэтому самолет авиакомпании SkyUp отправился их забрать.

Известно, что по прибытию всех эвакуированных протестуют на коронавирус. Им предстоит пройти три этапа медицинских проверок со стороны итальянских и украинских медиков. После этого они будут отправлены на карантин по месту жительства, который продлиться 14 дней.

Добавим, что изначально из Италии планировалось эвакуировать 126 украинцев.

Подробнее о ситуации в Италии на данный момент, читайте в материале "Апострофа": Пахнет катастрофой: появились устрашающие цифры по жертвам коронавируса в Италии.