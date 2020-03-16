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Появилась хорошая новость про мужчину в Черновцах, подхватившего коронавирус

понедельник, 16 марта 2020, 12:32
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Житель Черновцов, у которого первым, из пяти заболевших в Украине, зафиксировали коронавирус, выздоравливает.

Об этом сообщила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак.

"3 марта в Черновцах зафиксировали первый случай заболевания на коронавирус. Сейчас у мужчины отрицательный результат теста. Если еще один тест покажет отрицательный результат, то его отпустят домой", – сообщила она.

Первым в Черновцах заразился мужчина, которыйвернулся из Италии и спустя два дня обратился к врачам с подозрением на коронавирус, которое позже подтвердили врачи.

Напомним, что это не первый случай выздоровления гражданина Украины. Ранее украинке, которая заболела смертельно опасным коронавирусом в Италии, которая возглавляет антирейтинг по количеству заболевших COVID-19, удалось выздороветь.

Подробнее о пандемии коронавируса и угрозах для экономики Украины читайте в материале "Апострофа": Экономика на карантине: сколько потеряет Украина из-за коронавируса.

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