В каких городах и областях Украины ужесточили карантин из-за COVID-19: карта

В понедельник, 16 марта, власти крупных украинских городов ужесточили карантин из-за коронавируса, поскольку уже 5 человек заболели в Украине.

Об этом сообщает "Апостроф".

По состоянию на 16:00 16 марта карантин внедрили в 9 городах Украины. Среди них: Киев, Львов, Одесса, Запорожье, Полтава, Хмельницкий, Тернополь, Черновцы, Ужгород.

В Украине зафиксировали пять случаев коронавируса. Четыре в Черновцах и один летальный в Радомышле. Мужчина, который заболел первым в Черновцах на COVID-19 начал выздоравливать.

Напомним, что по состоянию на понедельник, 16 марта, в Украине зафиксировали еще два случая коронавируса - в Черновицкой области, а в Житомирской области зафиксировали первую смерть от COVID-19. "Апостроф" публикует карту распостранения коронавируса в Украине.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" - Украинские города массово закрываются на карантин: что происходит.