Вертолетов не будет: в сети распространяют "традиционный" фейк о борьбе с коронавирусом

В сети начали распространять фейк о якобы проведении дезинфекции с вертолетов в связи с распространением коронавируса, однако его опровергли.

Об этом сообщает в Telegram "24 канал".

Украинцам в интернете рассылают примерно такой текст: "Я хочу сообщить вам, что сегодня в 23:00 вечера будут вертолеты, которые запустят лекарства для дезинфекции. Это означает, что вы должны все окна закрыть на ночь".

Ложность этого сообщения подтвердили в Facebook Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

Отметим, что в сообщении про "дезинфекцию" не указана дата. Также не говорится про какие города идет речь. Кроме того, официальной информации про такой указ нет, и ни слова про его исполнителей.

Как сообщал "Апостроф", Министерство здравоохранения Украины совместно с телеканалом "Плюсплюс" создали информационные ролики о безопасности детей во время карантина в связи с пандемией коронавируса.