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Коронавирус атакует Украину: опубликована актуальная карта

вторник, 17 марта 2020, 21:38
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По состоянию на вечер вторника, 17 марта, в Украине зафиксировали 14 случаев коронавируса, в трех областях Украины и Киеве, два из них оказались летальными, в том числе молодая женщина из Черновцов.

Об этом сообщает "Апостроф", публикуя карту областей Украины, где зафиксировали случаи заболевания коронавирусом.

Отметим, что один из заболевших в Черновцах пошел на поправку. Последний тест на коронавирус показал у него отрицательный результат.

Как сообщал "Апостроф", ранее в понедельник, 16 марта, в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

Также в Украине умерла зараженная коронавирусом 71-летняя пенсионерка из Житомирской области.

Кроме того, по данным МОЗ, коронавирусом в Украине заразились двое детей, одному из которых меньше года, второму – меньше двух.

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