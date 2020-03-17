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В "Укрзализныци" сделали важное заявление по билетам, "сгоревшим" из-за коронавируса

вторник, 17 марта 2020, 19:08
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Все украинцы могут вернуть деньги за билеты на поезда, которые оказались недействительными из-за карантина COVID-19 в Украине в ближайший месяц.

Об этом заявили на сайте "Укрзализныци".

"Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все рейсы, что были отменены из-за введения карантина - без взимания дополнительных сборов. Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс, Укрзализныця продлила срок возврата билетов до 1 месяца от даты предполагаемого отправления поїзда, который был отменен", - говорится в сообщении.

Напоминаем, что с 00:00 часов 17 марта (в ночь с 16 на 17) Укрзализныця во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины №288-р прекратила международное пассажирское сообщение до завершения периода карантина, вызванного коронавирусом COVID-19, или до принятия соответствующих решений правительства.

Как сообщал "Апостроф", со вторника, 17 марта, в Киеве и других городах закрывают метро из-за коронавируса.

В тоже время, по данным медиков, закрытие метро в Киеве приведет к губительным последствиям из-за COVID-19.

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