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Ситуация дикая: сети обсуждают смерть 33-летней украинки от коронавируса

среда, 18 марта 2020, 09:22
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Украинцев возмутила смерть 33-летней женщины, которая 16 марта скончалась из-за заболевания коронавирусом.

Пользователи комментируют пост журналистки Марьяны Пьецух на ее Facebook-странице.

Люди написали, что смерть украинки - большая трагедия. Также пожаловались на действия врачей, которые, по словам мамы погибшей, не вовремя оказали помощь.

Отметим, что изначально коронавирус у женщины не выявили. Результаты анализов показали COVID-19 только после ее смерти.

Как сообщал "Апостроф", мать умершей в понедельник, 16 марта, в Черновцах 33-летней женщины, у которой было подозрение на коронавирус, утверждает, что дочери не вовремя оказали помощь и лечили антибиотиками.

Напомним, по состоянию на среду, 18 марта, в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев коронавируса COVID-19, из них 2 летальных.

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