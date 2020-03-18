Украина заморозила призыв в армию: назван срок

На время действия карантина из-за вспышки коронавируса приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Такое распоряжение дал Командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Александр Сирский. Потому военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки временно приостановили призывы, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областных сборных пунктов.

Отмечают, что такие меры будут длится до отдельного распоряжения.

Как сообщал "Апостроф", из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 ряд поездов "Укрзализныци" прекратили курсирование с 17 марта, некоторые - с 18-го, остальные - с 19-го.

Напомним, в Украине зафиксировали 14 случаев коронавируса, в трех областях Украины и Киеве, два из них оказались летальными, в том числе молодая женщина из Черновцов.