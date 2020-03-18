Какие поезда отменяет "Укрзализныця" с 18 марта из-за карантина: полный список

Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 ряд поездов "Укрзализныци" прекратили курсирование с 17 марта, некоторые - с 18-го, остальные - с 19-го.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
С 18 марта "Укрзализныця" временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения.
Полный список пассажирских поездов, которые отменяются на время карантина:
- 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка
- из Ивано-Франковска с 18.03.2020
- из Константиновки с 19.03.2020
- 4/3 Запорожье - Ужгород
- из Запорожья с 18.03.2020
- из Ужгорода с 19.03.2020
- 5/6 Ужгород - Херсон. Сейчас поезда не ходят, рейсы были запланированы:
- из Ужгорода с 30.03.2020
- из Херсона с 31.03.2020
- 7/8 Одесса - Харьков
- из Одессы и Харькова с 18.03.2020
- 10/9 Мариуполь - Киев
- из Мариуполя с 17.03.2020
- из Киева с 18.03.2020
- 12/11 Киев - Новоалексеевка
- из Киева с 17.03.2020
- с Новоалексеевки с 18.03.2020
- 12/11 Львов - Одесса
- из Львова с 17.03.2020
- из Одессы с 18.03.2020
- 15/16 Харьков - Рахов
- из Харькова с 18.03.2020
- из Рахова с 19.03.2020
- 17/18 Харьков - Ужгород
- из Харькова с 17.03.2020
- из Ужгорода с 18.03.2020
- 20/19 Киев - Лисичанск
- из Киева с 17.03.2020
- из Лисичанска с 18.03.2020
- 26/25 Одесса - Львов, Рахов
- из Одессы с 17.03.2020
- с Рахова и Львова с 18.03.2020
- 29/30 Киев - Ужгород
- из Киева с 17.03.2020
- из Ужгорода с 18.03.2020
- 38/37 Киев - Запорожье
- из Киева с 17.03.2020
- из Запорожья с 18.03.2020
- 738/737 Киев - Запорожье
- из Киева и Запорожья с 18.03.2020
- 41/42 Днепр - Трускавец
- из Днепра с 17.03.2020
- из Трускавца с 18.03.2020
- 43/44 Ивано-Франковск - Киев. Сейчас поезда не ходят, рейсы были запланированы:
- из Ивано-Франковска с 28.03.2020
- из Киева с 29.03.2020
- 49/50 Киев - Трускавец
- из Киева с 17.03.2020
- из Трускавца с 18.03.2020
- 53/54 Днепр - Одесса
- из Днепра с 17.03.2020
- из Одессы с 18.03.2020
- 153/154 Кривой Рог - Одесса
- из Кривого Рога с 18.03.2020
- из Одессы с 19.03.2020
- 7/8 Киев - Ивано-Франковск, Черновцы
- из Киева и Черновцов с 17.03.2020
- из Ивано-Франковска с 18.03.2020
- 749/750 Киев - Ивано-Франковск
- из Киева и Ивано-Франковска с 18.03.2020
- 13/14 Киев – Солотвино
- из Киева с 17.03.2020
- из Солотвино с 18.03.2020
- 45/46 Ужгород - Лисичанск
- из Ужгорода с 17.03.2020
- из Лисичанска с 18.03.2020
- 70/69 - 78/77 Мариуполь - Харьков/Бахмут, Львов
- из Мариуполя и Харькова с 17.03.2020
- из Львова и Бахмута с 18.03.2020
- 124/123 Киев - Константиновка
- из Киева с 17.03.2020
- из Константиновки с 18.03.2020
- 128/127 Ковель - Харьков
- из Ковеля с 17.03.2020
- из Харькова с 18.03.2020
- 134/133 Николаев - Ивано-Франковск
- из Николаева с 18.03.2020
- с Ивано-Франковск с 19.03.2020
- 136/135 Черновцы - Одесса
- из Черновцов с 17.03.2020
- из Одессы с 18.03.2020
- 142/141 Мариуполь - Одесса
- из Мариуполя с 17.03.2020
- из Одессы с 18.03.2020
- 142/141 Львов - Бахмут
- из Львова с 17.03.2020
- из Бахмута с 18.03.2020
- 130/150 - 149/129 Кременчуг, Полтава - Ивано-Франковск, Ворохта
- из Кременчуга и Полтавы с 17.03.2020
- из Ворохты и Ивано-Франковска с 18.03.2020
- 188/187 Киев - Днепр
- из Ковеля с 17.03.2020
- из Днепра 18.03.2020
- 243/244 Ивано-Франковск - Днепр
- из Ивано-Франковска с 17.03.2020
- из Днепра с 18.03.2020
- 375/376 Харьков - Херсон
- из Харькова с 17.03.2020
- из Херсона с 18.03.2020
- 775/776 Харьков - Киев
- из Харькова с 17.03.2020
- из Киева с 19.03.2020
- 766/765 Киев - Херсон
- из Киева и Херсона с 18.03.2020
- 86/88-87/85 Львов, Ковель - Новоалексеевка
- из Львова, Ковеля с 18.03.2020
- с Новоалексеевки с 19.03.2020
- 104/103 Киев - Мариуполь
- из Киева с 18.03.2020
- из Мариуполя с 19.03.2020
- 235/236 Киев - Ужгород
- из Киева с 17.03.2020
- из Ужгорода с 18.03.2020
- 106/105 Одесса - Киев
- из Одессы с 17.03.2020
- из Киева с 18.03.2020
- 108/107 Одесса - Ужгород
- из Одессы с 17.03.2020
- из Ужгорода с 18.03.2020
- 110/109 Львов - Херсон
- из Львова с 18.03.2020
- из Херсона с 19.03.2020
- 111/112-На Карте Харьков - Львов
- из Харькова с 18.03.2020
- из Львова с 19.03.2020
- 116/136 - 115/135 Киев - Бердянск, Покровск
- из Киева с 17.03.2020
- из Бердянска и Покровска с 18.03.2020
- 205/206 Покровск - Харьков
- из Покровска и Харькова с 20.03.2020
- 118/117 Черновцы - Киев
- из Черновцов с 17.03.2020
- из Киева с 18.03.2020
- 120/119 Запорожье - Львов
- из Запорожья с 17.03.2020
- из Львова с 18.03.2020
- 122/121 Николаев - Киев, Ровно
- из Николаева с 17.03.2020
- из Ровно, Киева с 18.03.2020
- 127/128 Сумы - Зерновое
- из Сумм и Зернового с 18.03.2020
- 129/130 Сумы - Шостка
- из Сум и Шостки с 19.03.2020
- 132/131 Одесса - Винница
- из Одессы с 18.03.2020
- из Винницы с 19.03.2020
- 138/137 Хмельницкий - Лисичанск
- из Хмельницкого с 17.03.2020
- из Лисичанска с 18.03.2020
- 140/139 Днепр - Лисичанск
- из Днепра и Лисичанска с 18.03.2020
- 139/140 Киев - Каменец-Подольский
- из Киева с 17.03.2020
- из Каменец-Подольского из 18.03.2020
- 145/146 Киев - Измаил
- из Киева с 17.03.2020
- из Измаила с 18.03.2020
- 148/147 Одесса - Киев
- из Одессы с 17.03.2020
- из Киева с 18.03.2020
- 617/317 - 318/618 Днепр, Запорожье - Одесса
- из Днепра и Запорожья с 18.03.2020
- из Одессы с 19.03.2020
- 357/358 Киев - Тернополь, Рахов
- из Киева и Тернополя с 17.03.2020
- из Рахова с 18.03.2020
- 702/701 Львов - Черновцы
- из Львова с 19.03.2020
- из Черновцов с 20.03.2020
- 705/706 Киев - Львов
- из Киева и Львова с 18.03.2020
- 715/716 Киев - Львов
- из Киева и Львова с 18.03.2020
- 712/711 Киев - Константиновка
- из Киева и Константиновки с 18.03.2020
- 720/719 Киев - Харьков
- из Киева с 18.03.2020
- из Харькова с 19.03.2020
- 722/721 Киев - Харьков
- из Киева и Харькова с 18.03.2020
- 724/723 Киев - Харьков
- из Киева и Харькова с 18.03.2020
- 726/725 Киев - Харьков
- из Киева с 18.03.2020
- из Харькова с 19.03.2020
- 732/731 Киев - Запорожье
- из Киева и Запорожья с 18.03.2020
- 734/733 Киев - Покровск
- из Киева с 18.03.2020
- из Покровская с 19.03.2020
- 740/739 Киев - Кривой Рог
- из Киева с 18.03.2020
- из Кривого Рога с 19.03.2020
- 743/744 Дарница, Киев - Львов
- с Дарницы, Киев с 18.03.2020
- из Львова – с 19.03.2020
- 747/748 Киев - Тернополь
- из Киева с 18.03.2020
- из Тернополя с 19.03.2020
- 763/764 Киев - Одесса
- из Киева с 18.03.2020
- из Одессы с 19.03.2020
- 768/767 Киев - Херсон
- из Киева с 18.03.2020
- из Херсона с 19.03.2020
- 769/770 Киев - Каменец-Подольский
- из Киева с 18.03.2020
- из Каменец-Подольского из 19.03.2020
- 757/758 Киев - Могилев-Подольский
- из Киева с 18.03.2020
- из Могилев-Подольского из 19.03.2020
- 772/771 Хмельницкий - Киев
- из Хмельницкого с 17.03.2020
- из Киева с 18.03.2020
- 774/773 Киев - Шостка
- из Киева и Шостки с 19.03.2020
- 778/777 Киев - Шостка
- из Киева и Шостки с 18.03.2020
- 779/780 Сумы - Киев, Винница
- из Сум, Киева и Винницы с 18.03.2020
- 781/782 Черкассы - Киев
- из Черкасс и Киева 19.03.2020
- 784/783 Киев - Шостка
- из Киева с 17.03.2020
- из Шостки с 18.03.2020
- 786/785 Киев - Шостка
- из Киева и Шостки с 18.03.2020
- 790/789 - 792/791 Киев - Кропивницкий, Кременчуг
- из Кременчуга с 17.03.2020
- из Киева и Кропивницкого с 18.03.2020
- 797/798 Харьков - Запорожье
- Из Харькова и Запорожья с 22.03.2020
- 58/57 Ковель - Одесса
- из Ковеля с 17.03.2020
- из Одессы с 18.03.2020
- 59/60 Харьков - Одесса
- из Харькова с 17.03.2020
- из Одессы с 18.03.2020
- 63/64 Харьков - Киев
- из Харькова с 17.03.2020
- из Киева с 18.03.2020
- 72/71 Запорожье – Киев
- из Запорожья с 17.03.2020
- из Киева с 18.03.2020
- 143/144 Киев - Ворохта
- из Киева с 18.03.2020
- с Ворохты с 19.03.2020
- 76/75 Кривой Рог - Киев
- из Кривого Рога с 17.03.2020
- из Киева с 18.03.2020
- 79/80 Днепр - Киев
- из Днепра с 17.03.2020
- из Киева с 18.03.2020
- 81/82 Киев - Ужгород
- из Киева с 17.03.2020
- из Ужгорода с 18.03.2020
- 81/82 Харьков- Новоалексеевка
- из Харькова с 17.03.2020
- с Новоалексеевки с 18.03.2020
- 84/83 Мариуполь - Киев
- из Мариуполя с 17.03.2020
- из Киева с 18.03.2020
- 126/125 Киев - Константиновка
- из Киева с 17.03.2020
- из Константиновки с 18.03.2020
- 92/91 Львов - Киев
- со Львова с 17.03.2020
- из Киева с 18.03.2020
- 92/91 Одесса - Константиновка
- из Одессы с 17.3.2020
- из Константиновки с 18.03.2020
- 95/96 Черкассы - Львов
- из Черкасс с 19.03.2020
- со Львова с 20.03.2020
- 98/97 Ковель - Киев
- из Ковеля с 17.03.2020
- из Киева с 18.03.2020
- 102/101 Киев - Херсон
- из Киева с 17.03.2020
- из Херсона с 18.03.2020
В компании также отметили, что компенсируют пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы - без взимания дополнительных сборов. Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей возле касс, Укрзализныця продлила срок возврата билетов до одного месяца от даты предполагаемого отправления поезда, который отменен.
Напомним, с 17 марта прекратили свою работу метрополитены Киева, Харькова и Днепра. Это связано с распространением смертельного коронавируса.
Как сообщал "Апостроф", из-за закрытия метро вследствие распространения коронавируса в Киеве маршрутки продублируют ветки метрополитена.