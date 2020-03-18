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Какие поезда отменяет "Укрзализныця" с 18 марта из-за карантина: полный список

среда, 18 марта 2020, 10:13
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Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 ряд поездов "Укрзализныци" прекратили курсирование с 17 марта, некоторые - с 18-го, остальные - с 19-го.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

С 18 марта "Укрзализныця" временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения.

Полный список пассажирских поездов, которые отменяются на время карантина:

  • 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка
  • из Ивано-Франковска с 18.03.2020
  • из Константиновки с 19.03.2020
  • 4/3 Запорожье - Ужгород
  • из Запорожья с 18.03.2020
  • из Ужгорода с 19.03.2020
  • 5/6 Ужгород - Херсон. Сейчас поезда не ходят, рейсы были запланированы:
  • из Ужгорода с 30.03.2020
  • из Херсона с 31.03.2020
  • 7/8 Одесса - Харьков
  • из Одессы и Харькова с 18.03.2020
  • 10/9 Мариуполь - Киев
  • из Мариуполя с 17.03.2020
  • из Киева с 18.03.2020
  • 12/11 Киев - Новоалексеевка
  • из Киева с 17.03.2020
  • с Новоалексеевки с 18.03.2020
  • 12/11 Львов - Одесса
  • из Львова с 17.03.2020
  • из Одессы с 18.03.2020
  • 15/16 Харьков - Рахов
  • из Харькова с 18.03.2020
  • из Рахова с 19.03.2020
  • 17/18 Харьков - Ужгород
  • из Харькова с 17.03.2020
  • из Ужгорода с 18.03.2020
  • 20/19 Киев - Лисичанск
  • из Киева с 17.03.2020
  • из Лисичанска с 18.03.2020
  • 26/25 Одесса - Львов, Рахов
  • из Одессы с 17.03.2020
  • с Рахова и Львова с 18.03.2020
  • 29/30 Киев - Ужгород
  • из Киева с 17.03.2020
  • из Ужгорода с 18.03.2020
  • 38/37 Киев - Запорожье
  • из Киева с 17.03.2020
  • из Запорожья с 18.03.2020
  • 738/737 Киев - Запорожье
  • из Киева и Запорожья с 18.03.2020
  • 41/42 Днепр - Трускавец
  • из Днепра с 17.03.2020
  • из Трускавца с 18.03.2020
  • 43/44 Ивано-Франковск - Киев. Сейчас поезда не ходят, рейсы были запланированы:
  • из Ивано-Франковска с 28.03.2020
  • из Киева с 29.03.2020
  • 49/50 Киев - Трускавец
  • из Киева с 17.03.2020
  • из Трускавца с 18.03.2020
  • 53/54 Днепр - Одесса
  • из Днепра с 17.03.2020
  • из Одессы с 18.03.2020
  • 153/154 Кривой Рог - Одесса
  • из Кривого Рога с 18.03.2020
  • из Одессы с 19.03.2020
  • 7/8 Киев - Ивано-Франковск, Черновцы
  • из Киева и Черновцов с 17.03.2020
  • из Ивано-Франковска с 18.03.2020
  • 749/750 Киев - Ивано-Франковск
  • из Киева и Ивано-Франковска с 18.03.2020
  • 13/14 Киев – Солотвино
  • из Киева с 17.03.2020
  • из Солотвино с 18.03.2020
  • 45/46 Ужгород - Лисичанск
  • из Ужгорода с 17.03.2020
  • из Лисичанска с 18.03.2020
  • 70/69 - 78/77 Мариуполь - Харьков/Бахмут, Львов
  • из Мариуполя и Харькова с 17.03.2020
  • из Львова и Бахмута с 18.03.2020
  • 124/123 Киев - Константиновка
  • из Киева с 17.03.2020
  • из Константиновки с 18.03.2020
  • 128/127 Ковель - Харьков
  • из Ковеля с 17.03.2020
  • из Харькова с 18.03.2020
  • 134/133 Николаев - Ивано-Франковск
  • из Николаева с 18.03.2020
  • с Ивано-Франковск с 19.03.2020
  • 136/135 Черновцы - Одесса
  • из Черновцов с 17.03.2020
  • из Одессы с 18.03.2020
  • 142/141 Мариуполь - Одесса
  • из Мариуполя с 17.03.2020
  • из Одессы с 18.03.2020
  • 142/141 Львов - Бахмут
  • из Львова с 17.03.2020
  • из Бахмута с 18.03.2020
  • 130/150 - 149/129 Кременчуг, Полтава - Ивано-Франковск, Ворохта
  • из Кременчуга и Полтавы с 17.03.2020
  • из Ворохты и Ивано-Франковска с 18.03.2020
  • 188/187 Киев - Днепр
  • из Ковеля с 17.03.2020
  • из Днепра 18.03.2020
  • 243/244 Ивано-Франковск - Днепр
  • из Ивано-Франковска с 17.03.2020
  • из Днепра с 18.03.2020
  • 375/376 Харьков - Херсон
  • из Харькова с 17.03.2020
  • из Херсона с 18.03.2020
  • 775/776 Харьков - Киев
  • из Харькова с 17.03.2020
  • из Киева с 19.03.2020
  • 766/765 Киев - Херсон
  • из Киева и Херсона с 18.03.2020
  • 86/88-87/85 Львов, Ковель - Новоалексеевка
  • из Львова, Ковеля с 18.03.2020
  • с Новоалексеевки с 19.03.2020
  • 104/103 Киев - Мариуполь
  • из Киева с 18.03.2020
  • из Мариуполя с 19.03.2020
  • 235/236 Киев - Ужгород
  • из Киева с 17.03.2020
  • из Ужгорода с 18.03.2020
  • 106/105 Одесса - Киев
  • из Одессы с 17.03.2020
  • из Киева с 18.03.2020
  • 108/107 Одесса - Ужгород
  • из Одессы с 17.03.2020
  • из Ужгорода с 18.03.2020
  • 110/109 Львов - Херсон
  • из Львова с 18.03.2020
  • из Херсона с 19.03.2020
  • 111/112-На Карте Харьков - Львов
  • из Харькова с 18.03.2020
  • из Львова с 19.03.2020
  • 116/136 - 115/135 Киев - Бердянск, Покровск
  • из Киева с 17.03.2020
  • из Бердянска и Покровска с 18.03.2020
  • 205/206 Покровск - Харьков
  • из Покровска и Харькова с 20.03.2020
  • 118/117 Черновцы - Киев
  • из Черновцов с 17.03.2020
  • из Киева с 18.03.2020
  • 120/119 Запорожье - Львов
  • из Запорожья с 17.03.2020
  • из Львова с 18.03.2020
  • 122/121 Николаев - Киев, Ровно
  • из Николаева с 17.03.2020
  • из Ровно, Киева с 18.03.2020
  • 127/128 Сумы - Зерновое
  • из Сумм и Зернового с 18.03.2020
  • 129/130 Сумы - Шостка
  • из Сум и Шостки с 19.03.2020
  • 132/131 Одесса - Винница
  • из Одессы с 18.03.2020
  • из Винницы с 19.03.2020
  • 138/137 Хмельницкий - Лисичанск
  • из Хмельницкого с 17.03.2020
  • из Лисичанска с 18.03.2020
  • 140/139 Днепр - Лисичанск
  • из Днепра и Лисичанска с 18.03.2020
  • 139/140 Киев - Каменец-Подольский
  • из Киева с 17.03.2020
  • из Каменец-Подольского из 18.03.2020
  • 145/146 Киев - Измаил
  • из Киева с 17.03.2020
  • из Измаила с 18.03.2020
  • 148/147 Одесса - Киев
  • из Одессы с 17.03.2020
  • из Киева с 18.03.2020
  • 617/317 - 318/618 Днепр, Запорожье - Одесса
  • из Днепра и Запорожья с 18.03.2020
  • из Одессы с 19.03.2020
  • 357/358 Киев - Тернополь, Рахов
  • из Киева и Тернополя с 17.03.2020
  • из Рахова с 18.03.2020
  • 702/701 Львов - Черновцы
  • из Львова с 19.03.2020
  • из Черновцов с 20.03.2020
  • 705/706 Киев - Львов
  • из Киева и Львова с 18.03.2020
  • 715/716 Киев - Львов
  • из Киева и Львова с 18.03.2020
  • 712/711 Киев - Константиновка
  • из Киева и Константиновки с 18.03.2020
  • 720/719 Киев - Харьков
  • из Киева с 18.03.2020
  • из Харькова с 19.03.2020
  • 722/721 Киев - Харьков
  • из Киева и Харькова с 18.03.2020
  • 724/723 Киев - Харьков
  • из Киева и Харькова с 18.03.2020
  • 726/725 Киев - Харьков
  • из Киева с 18.03.2020
  • из Харькова с 19.03.2020
  • 732/731 Киев - Запорожье
  • из Киева и Запорожья с 18.03.2020
  • 734/733 Киев - Покровск
  • из Киева с 18.03.2020
  • из Покровская с 19.03.2020
  • 740/739 Киев - Кривой Рог
  • из Киева с 18.03.2020
  • из Кривого Рога с 19.03.2020
  • 743/744 Дарница, Киев - Львов
  • с Дарницы, Киев с 18.03.2020
  • из Львова – с 19.03.2020
  • 747/748 Киев - Тернополь
  • из Киева с 18.03.2020
  • из Тернополя с 19.03.2020
  • 763/764 Киев - Одесса
  • из Киева с 18.03.2020
  • из Одессы с 19.03.2020
  • 768/767 Киев - Херсон
  • из Киева с 18.03.2020
  • из Херсона с 19.03.2020
  • 769/770 Киев - Каменец-Подольский
  • из Киева с 18.03.2020
  • из Каменец-Подольского из 19.03.2020
  • 757/758 Киев - Могилев-Подольский
  • из Киева с 18.03.2020
  • из Могилев-Подольского из 19.03.2020
  • 772/771 Хмельницкий - Киев
  • из Хмельницкого с 17.03.2020
  • из Киева с 18.03.2020
  • 774/773 Киев - Шостка
  • из Киева и Шостки с 19.03.2020
  • 778/777 Киев - Шостка
  • из Киева и Шостки с 18.03.2020
  • 779/780 Сумы - Киев, Винница
  • из Сум, Киева и Винницы с 18.03.2020
  • 781/782 Черкассы - Киев
  • из Черкасс и Киева 19.03.2020
  • 784/783 Киев - Шостка
  • из Киева с 17.03.2020
  • из Шостки с 18.03.2020
  • 786/785 Киев - Шостка
  • из Киева и Шостки с 18.03.2020
  • 790/789 - 792/791 Киев - Кропивницкий, Кременчуг
  • из Кременчуга с 17.03.2020
  • из Киева и Кропивницкого с 18.03.2020
  • 797/798 Харьков - Запорожье
  • Из Харькова и Запорожья с 22.03.2020
  • 58/57 Ковель - Одесса
  • из Ковеля с 17.03.2020
  • из Одессы с 18.03.2020
  • 59/60 Харьков - Одесса
  • из Харькова с 17.03.2020
  • из Одессы с 18.03.2020
  • 63/64 Харьков - Киев
  • из Харькова с 17.03.2020
  • из Киева с 18.03.2020
  • 72/71 Запорожье – Киев
  • из Запорожья с 17.03.2020
  • из Киева с 18.03.2020
  • 143/144 Киев - Ворохта
  • из Киева с 18.03.2020
  • с Ворохты с 19.03.2020
  • 76/75 Кривой Рог - Киев
  • из Кривого Рога с 17.03.2020
  • из Киева с 18.03.2020
  • 79/80 Днепр - Киев
  • из Днепра с 17.03.2020
  • из Киева с 18.03.2020
  • 81/82 Киев - Ужгород
  • из Киева с 17.03.2020
  • из Ужгорода с 18.03.2020
  • 81/82 Харьков- Новоалексеевка
  • из Харькова с 17.03.2020
  • с Новоалексеевки с 18.03.2020
  • 84/83 Мариуполь - Киев
  • из Мариуполя с 17.03.2020
  • из Киева с 18.03.2020
  • 126/125 Киев - Константиновка
  • из Киева с 17.03.2020
  • из Константиновки с 18.03.2020
  • 92/91 Львов - Киев
  • со Львова с 17.03.2020
  • из Киева с 18.03.2020
  • 92/91 Одесса - Константиновка
  • из Одессы с 17.3.2020
  • из Константиновки с 18.03.2020
  • 95/96 Черкассы - Львов
  • из Черкасс с 19.03.2020
  • со Львова с 20.03.2020
  • 98/97 Ковель - Киев
  • из Ковеля с 17.03.2020
  • из Киева с 18.03.2020
  • 102/101 Киев - Херсон
  • из Киева с 17.03.2020
  • из Херсона с 18.03.2020

В компании также отметили, что компенсируют пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы - без взимания дополнительных сборов. Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей возле касс, Укрзализныця продлила срок возврата билетов до одного месяца от даты предполагаемого отправления поезда, который отменен.

Напомним, с 17 марта прекратили свою работу метрополитены Киева, Харькова и Днепра. Это связано с распространением смертельного коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", из-за закрытия метро вследствие распространения коронавируса в Киеве маршрутки продублируют ветки метрополитена.

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