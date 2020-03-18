Какие поезда отменяет "Укрзализныця" с 18 марта из-за карантина: полный список

Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 ряд поездов "Укрзализныци" прекратили курсирование с 17 марта, некоторые - с 18-го, остальные - с 19-го.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

С 18 марта "Укрзализныця" временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения.

Полный список пассажирских поездов, которые отменяются на время карантина:

1/2 Ивано-Франковск - Константиновка

из Ивано-Франковска с 18.03.2020

из Константиновки с 19.03.2020

4/3 Запорожье - Ужгород

из Запорожья с 18.03.2020

из Ужгорода с 19.03.2020

5/6 Ужгород - Херсон. Сейчас поезда не ходят, рейсы были запланированы:

из Ужгорода с 30.03.2020

из Херсона с 31.03.2020

7/8 Одесса - Харьков

из Одессы и Харькова с 18.03.2020

10/9 Мариуполь - Киев

из Мариуполя с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

12/11 Киев - Новоалексеевка

из Киева с 17.03.2020

с Новоалексеевки с 18.03.2020

12/11 Львов - Одесса

из Львова с 17.03.2020

из Одессы с 18.03.2020

15/16 Харьков - Рахов

из Харькова с 18.03.2020

из Рахова с 19.03.2020

17/18 Харьков - Ужгород

из Харькова с 17.03.2020

из Ужгорода с 18.03.2020

20/19 Киев - Лисичанск

из Киева с 17.03.2020

из Лисичанска с 18.03.2020

26/25 Одесса - Львов, Рахов

из Одессы с 17.03.2020

с Рахова и Львова с 18.03.2020

29/30 Киев - Ужгород

из Киева с 17.03.2020

из Ужгорода с 18.03.2020

38/37 Киев - Запорожье

из Киева с 17.03.2020

из Запорожья с 18.03.2020

738/737 Киев - Запорожье

из Киева и Запорожья с 18.03.2020

41/42 Днепр - Трускавец

из Днепра с 17.03.2020

из Трускавца с 18.03.2020

43/44 Ивано-Франковск - Киев. Сейчас поезда не ходят, рейсы были запланированы:

из Ивано-Франковска с 28.03.2020

из Киева с 29.03.2020

49/50 Киев - Трускавец

из Киева с 17.03.2020

из Трускавца с 18.03.2020

53/54 Днепр - Одесса

из Днепра с 17.03.2020

из Одессы с 18.03.2020

153/154 Кривой Рог - Одесса

из Кривого Рога с 18.03.2020

из Одессы с 19.03.2020

7/8 Киев - Ивано-Франковск, Черновцы

из Киева и Черновцов с 17.03.2020

из Ивано-Франковска с 18.03.2020

749/750 Киев - Ивано-Франковск

из Киева и Ивано-Франковска с 18.03.2020

13/14 Киев – Солотвино

из Киева с 17.03.2020

из Солотвино с 18.03.2020

45/46 Ужгород - Лисичанск

из Ужгорода с 17.03.2020

из Лисичанска с 18.03.2020

70/69 - 78/77 Мариуполь - Харьков/Бахмут, Львов

из Мариуполя и Харькова с 17.03.2020

из Львова и Бахмута с 18.03.2020

124/123 Киев - Константиновка

из Киева с 17.03.2020

из Константиновки с 18.03.2020

128/127 Ковель - Харьков

из Ковеля с 17.03.2020

из Харькова с 18.03.2020

134/133 Николаев - Ивано-Франковск

из Николаева с 18.03.2020

с Ивано-Франковск с 19.03.2020

136/135 Черновцы - Одесса

из Черновцов с 17.03.2020

из Одессы с 18.03.2020

142/141 Мариуполь - Одесса

из Мариуполя с 17.03.2020

из Одессы с 18.03.2020

142/141 Львов - Бахмут

из Львова с 17.03.2020

из Бахмута с 18.03.2020

130/150 - 149/129 Кременчуг, Полтава - Ивано-Франковск, Ворохта

из Кременчуга и Полтавы с 17.03.2020

из Ворохты и Ивано-Франковска с 18.03.2020

188/187 Киев - Днепр

из Ковеля с 17.03.2020

из Днепра 18.03.2020

243/244 Ивано-Франковск - Днепр

из Ивано-Франковска с 17.03.2020

из Днепра с 18.03.2020

375/376 Харьков - Херсон

из Харькова с 17.03.2020

из Херсона с 18.03.2020

775/776 Харьков - Киев

из Харькова с 17.03.2020

из Киева с 19.03.2020

766/765 Киев - Херсон

из Киева и Херсона с 18.03.2020

86/88-87/85 Львов, Ковель - Новоалексеевка

из Львова, Ковеля с 18.03.2020

с Новоалексеевки с 19.03.2020

104/103 Киев - Мариуполь

из Киева с 18.03.2020

из Мариуполя с 19.03.2020

235/236 Киев - Ужгород

из Киева с 17.03.2020

из Ужгорода с 18.03.2020

106/105 Одесса - Киев

из Одессы с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

108/107 Одесса - Ужгород

из Одессы с 17.03.2020

из Ужгорода с 18.03.2020

110/109 Львов - Херсон

из Львова с 18.03.2020

из Херсона с 19.03.2020

111/112-На Карте Харьков - Львов

из Харькова с 18.03.2020

из Львова с 19.03.2020

116/136 - 115/135 Киев - Бердянск, Покровск

из Киева с 17.03.2020

из Бердянска и Покровска с 18.03.2020

205/206 Покровск - Харьков

из Покровска и Харькова с 20.03.2020

118/117 Черновцы - Киев

из Черновцов с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

120/119 Запорожье - Львов

из Запорожья с 17.03.2020

из Львова с 18.03.2020

122/121 Николаев - Киев, Ровно

из Николаева с 17.03.2020

из Ровно, Киева с 18.03.2020

127/128 Сумы - Зерновое

из Сумм и Зернового с 18.03.2020

129/130 Сумы - Шостка

из Сум и Шостки с 19.03.2020

132/131 Одесса - Винница

из Одессы с 18.03.2020

из Винницы с 19.03.2020

138/137 Хмельницкий - Лисичанск

из Хмельницкого с 17.03.2020

из Лисичанска с 18.03.2020

140/139 Днепр - Лисичанск

из Днепра и Лисичанска с 18.03.2020

139/140 Киев - Каменец-Подольский

из Киева с 17.03.2020

из Каменец-Подольского из 18.03.2020

145/146 Киев - Измаил

из Киева с 17.03.2020

из Измаила с 18.03.2020

148/147 Одесса - Киев

из Одессы с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

617/317 - 318/618 Днепр, Запорожье - Одесса

из Днепра и Запорожья с 18.03.2020

из Одессы с 19.03.2020

357/358 Киев - Тернополь, Рахов

из Киева и Тернополя с 17.03.2020

из Рахова с 18.03.2020

702/701 Львов - Черновцы

из Львова с 19.03.2020

из Черновцов с 20.03.2020

705/706 Киев - Львов

из Киева и Львова с 18.03.2020

715/716 Киев - Львов

из Киева и Львова с 18.03.2020

712/711 Киев - Константиновка

из Киева и Константиновки с 18.03.2020

720/719 Киев - Харьков

из Киева с 18.03.2020

из Харькова с 19.03.2020

722/721 Киев - Харьков

из Киева и Харькова с 18.03.2020

724/723 Киев - Харьков

из Киева и Харькова с 18.03.2020

726/725 Киев - Харьков

из Киева с 18.03.2020

из Харькова с 19.03.2020

732/731 Киев - Запорожье

из Киева и Запорожья с 18.03.2020

734/733 Киев - Покровск

из Киева с 18.03.2020

из Покровская с 19.03.2020

740/739 Киев - Кривой Рог

из Киева с 18.03.2020

из Кривого Рога с 19.03.2020

743/744 Дарница, Киев - Львов

с Дарницы, Киев с 18.03.2020

из Львова – с 19.03.2020

747/748 Киев - Тернополь

из Киева с 18.03.2020

из Тернополя с 19.03.2020

763/764 Киев - Одесса

из Киева с 18.03.2020

из Одессы с 19.03.2020

768/767 Киев - Херсон

из Киева с 18.03.2020

из Херсона с 19.03.2020

769/770 Киев - Каменец-Подольский

из Киева с 18.03.2020

из Каменец-Подольского из 19.03.2020

757/758 Киев - Могилев-Подольский

из Киева с 18.03.2020

из Могилев-Подольского из 19.03.2020

772/771 Хмельницкий - Киев

из Хмельницкого с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

774/773 Киев - Шостка

из Киева и Шостки с 19.03.2020

778/777 Киев - Шостка

из Киева и Шостки с 18.03.2020

779/780 Сумы - Киев, Винница

из Сум, Киева и Винницы с 18.03.2020

781/782 Черкассы - Киев

из Черкасс и Киева 19.03.2020

784/783 Киев - Шостка

из Киева с 17.03.2020

из Шостки с 18.03.2020

786/785 Киев - Шостка

из Киева и Шостки с 18.03.2020

790/789 - 792/791 Киев - Кропивницкий, Кременчуг

из Кременчуга с 17.03.2020

из Киева и Кропивницкого с 18.03.2020

797/798 Харьков - Запорожье

Из Харькова и Запорожья с 22.03.2020

58/57 Ковель - Одесса

из Ковеля с 17.03.2020

из Одессы с 18.03.2020

59/60 Харьков - Одесса

из Харькова с 17.03.2020

из Одессы с 18.03.2020

63/64 Харьков - Киев

из Харькова с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

72/71 Запорожье – Киев

из Запорожья с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

143/144 Киев - Ворохта

из Киева с 18.03.2020

с Ворохты с 19.03.2020

76/75 Кривой Рог - Киев

из Кривого Рога с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

79/80 Днепр - Киев

из Днепра с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

81/82 Киев - Ужгород

из Киева с 17.03.2020

из Ужгорода с 18.03.2020

81/82 Харьков- Новоалексеевка

из Харькова с 17.03.2020

с Новоалексеевки с 18.03.2020

84/83 Мариуполь - Киев

из Мариуполя с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

126/125 Киев - Константиновка

из Киева с 17.03.2020

из Константиновки с 18.03.2020

92/91 Львов - Киев

со Львова с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

92/91 Одесса - Константиновка

из Одессы с 17.3.2020

из Константиновки с 18.03.2020

95/96 Черкассы - Львов

из Черкасс с 19.03.2020

со Львова с 20.03.2020

98/97 Ковель - Киев

из Ковеля с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

102/101 Киев - Херсон

из Киева с 17.03.2020

из Херсона с 18.03.2020

В компании также отметили, что компенсируют пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы - без взимания дополнительных сборов. Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей возле касс, Укрзализныця продлила срок возврата билетов до одного месяца от даты предполагаемого отправления поезда, который отменен.

Напомним, с 17 марта прекратили свою работу метрополитены Киева, Харькова и Днепра. Это связано с распространением смертельного коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", из-за закрытия метро вследствие распространения коронавируса в Киеве маршрутки продублируют ветки метрополитена.