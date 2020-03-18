В Украине обнаружили два новых случая коронавируса: какие области под ударом

В среду, 18 марта, в Украине были зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом: по одному в Киевской и Донецкой областях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего, по состоянию на 22:00 18 марта зафиксировано 16 случаев коронавируса: 10 в Черновицкой области, 1 в Житомирской, 2 в Киевской, 1 в Донецкой и 2 в Киеве.

"Получено за сегодня пациентов 51 и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные. Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 18 марта, в Черниговской области в больницу доставили женщину с подозрением на заражение коронавирусом, которая недавно вернулась из Италии.