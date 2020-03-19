Есть три сценария: что будут делать в Украине, если коронавирус захватит страну

В Министерстве здравоохранения Украины был разработан новый алгоритм действий на случай распространения коронавируса на территории страны.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, существует три сценария действий по распределению больных и обеспечению интенсивного лечения.

"Мы четко сейчас разработали алгоритм реагирования, основанный на сценарии развития вспышки на базе страны Италии. Мы видим, что 70% в Италии переболеет легкими формами... Поэтому по нашему стандарту оказания медицинской помощи, который полностью учитывает лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и оказывать медпомощь в легких случаях амбулаторно при домашней самоизоляции. Для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации, мы уже четко распланировали карту, чтобы все понимали куда, какой случай доставить", – сообщил Ляшко.

Он отметил, что этот сценарий предусмотрен под определенное количество людей, которые одновременно имеют коронавирусную инфекцию.

"Второй сценарий - это переход за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц, когда мы будем привлекать перепрофилированные заведения, то есть заведения терапевтические, которые будут также принимать тяжелобольных, чтобы обеспечить им интенсивную терапию", - заявил Ляшко.

При третьем же сценарии, добавил врач, в случае введения чрезвычайного положения можно будет привлекать частные клиники.

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