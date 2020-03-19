Контроль за границей уже не поможет: в Украине сделали тревожное заявление о коронавирусе

В Министерстве здравоохранения заявили о том, что распространение коронавируса в Украине вышло на новый, второй уровень – внутригосударственный.

Об этом на брифинге сообщил директор департамента охраны здоровья Владимир Колесник.

По его словам, на данном этапе строгая обсервация для прибывших из-за границы граждан уже нецелесообразна, поскольку вирус начал распространяться внутри страны.

"Уже местное заражение. Только самоконтроль, самоизоляция и самосознание", – заявил Колесник.

Напомним, всего в Украине по состоянию на 14:00 19 марта было подтверждено 16 случаев заболевания коронавирусом Сovid-19.

Как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 19 марта, коронавирус обнаружили у сестры народного депутата Сергея Шахова, у которого ранее подтвердили COVID-19.