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Из нас сделали смертников-камикадзе: врач сделала жесткое обращение к властям

четверг, 19 марта 2020, 18:30
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Украинские больницы и врачи не готовы к массовой вспышке коронавируса в стране, как это ранее писал известный педиатр Евгений Комаровский.

Сейчас об этом сообщает медик Нина Козловская, обращаясь к властям Украины, на своей Facebook-странице.

"Скажите, почему не выполняются ваши обещания и приказы? Мы ничем не обеспечены. Нас оставили один на один. Из нас сделали смертников-камикадзе. Вам не стыдно, что врач-инфекционист просит у людей о помощи?! В отделение свозят людей с подозрением на коронавирус, а посмотрите на костюм врача!!!", - написала она и опубликовала фото.

Медик отметила, что врачей в больницах не хватает, а перед коронавирусной инфекцией они не защищены.

"Я сама сегодня работаю за троих: старшую, постовую и манипуляционную. Остались действительно патриоты своей профессии-смертники! У вас совесть есть?!! Запомните, вы тоже не вечны!!!", - написала Нина и попросила жителей помочь с костюмами.

Как сообщал "Апостроф", в Министерстве здравоохранения Украины был разработан новый алгоритм действий на случай распространения коронавируса на территории страны.

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